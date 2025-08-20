El 'error' de Alcaraz en la final de Cincinnati: "¡Vete, no te acerques a Sinner!

La final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no acabó de la manera en que esperaba el aficionado del tenis. El italiano se retiró a los 23 minutos al no encontrarse bien y, con ello, cedió el título al español, que no dudó en dirigirse al banquillo del número uno para consolarlo. Una acción que ha sido criticada por Andy Roddick, leyenda del tenis y ex número uno del mundo.

"El único error que Carlos cometió en toda la semana fue su proximidad con Sinner una vez que sabíamos que Sinner no estaba bien. Quizás fuese un día, no importa. No hubo abrazos en la red, son dos tenistas clásicos y me encanta", inició el estadounidense en su propio podcast 'Served with Andy Roddick'.

"Aun así, si yo fuera el entrenador de Alcaraz le habría dicho ‘¡Vete! No te acerques a él, no mires si está bien. Evita la foto. No te acerques a él. ¡Carlos, aléjate de él si está enfermo!", dijo. Roddick justificó su punto de vista teniendo en cuenta que el US Open arranca esta misma semana y de esa manera evitaba la posibilidad de un contagio.

Alcaraz consuela a Sinner tras la final del Masters 1000 de Cincinnati / @CincyTennis

El estadounidense también tuvo unas palabras hacia Jannik Sinner, que optó por bajarse del dobles mixto del torneo para preparar el cuadro individual. "Esperemos que Sinner esté sano para el US Open. Si tiene un virus que le dure cuatro o cinco días... no me gustaría decirlo, pero será muy difícil su preparación física", reconoció.

"Estoy demasiado enfermo, no me puedo mover", le reveló Sinner al personal médico de la ATP, que se acercó al banquillo para atenderle. En el discurso durante la entrega de premios, tampoco quiso entrar en detalles muy concretos: "Desde ayer no me sentí bien, intenté recuperarme para hoy, pero empeoré todavía más. Lo siento mucho por todos vosotros".

Andy Roddick, ex número 1 del mundo / AFP

El italiano deberá recuperarse de la mejor manera si quiere mantener el número uno. Para ello, necesitará mejorar el papel que haga Carlos Alcaraz. El español depende de sí mismo para volver a lo más alto del ranking ATP, de la misma forma que Sinner. Es por eso que el último Grand Slam del año en Nueva York gana todavía más protagonismo e importancia.

Más consejos de Roddick a Alcaraz

No es la primera vez que Roddick da consejos a Carlos Alcaraz a través de su podcast. Hace unos meses, también opinó de su gestión del calendario, cuando el español decidió hacer varios partidos de exhibición cuando se encontraba en el peor momento tenístico del año.

"Creo que Carlos es plenamente consciente de lo que es ahora. Es una de las mayores estrellas deportivas mundiales que tenemos. Ahora mismo es la celebridad de las celebridades allá donde va. Creo que la gente tiene ganas de verlo. Y él está todavía en un punto en el que no quiere decepcionar a nadie. Y esa es una situación difícil. Realmente lo es. Va a tener que aprender a decir que no", opinó.