Errani y Vavassori sobre el formato del US Open: "Hemos demostrado que estaban equivocados"

El nuevo formato innovador del US Open, ya ha concluido. Los dobles mixtos formados por los mejores jugadores del tenis ya tienen a sus ganadores, los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori. Un triunfo merecido para la única pareja del circuito especializada en esta categoría, que finalmente terminó alzando el trofeo, para sorpresa de nadie.

Cuando se planteó esta dinámica, generó mucha polémica entre los doblistas profesionales, quienes se habían ofendido con la organización por calificar de exhibición su trabajo. Además, la participación de estos tenistas individuales en esta categoría dejaba a algunos profesionales sin la posibilidad de participar.

De hecho, la misma ganadora de esta edición se pronunció en contra de esta nueva dinámica de juego. Errani calificó de "triste" y "sin sentido" el cambio de formato en una entrevista con The Associated Press. Para añadir que el interés mediático no lo es todo. "Sería como si en los Juegos Olímpicos no dejaran participar a los verdaderos saltadores de alto, y en su lugar hicieran competir a jugadores de básquetbol porque es más 'interesante'. Si quieres hacer eso, supongo que puedes, pero no puedes otorgarles medallas", analizaba la italiana. "No puedes tener un trofeo de dobles de Grand Slam y no dejar que los jugadores de dobles participen. Los estás excluyendo de su deporte. Es deshonesto", manifestó Sara.

Aunque con el triunfo de ella y su compañero Vavassori parece haberse hecho justicia, quien se mostró emocionado tras ganar en un partido sufrido contra Iga Swiatek y Casper Ruud (6-3, 5-7 y 10-6). "Esta noche ha sido increíble, el ambiente era una locura. El último partido ha sido increíble, también el nivel. Ha habido muchos puntos buenos, muchos momentos destacados", dijo Vavassori en rueda de prensa. "Estos dos días serán muy importantes para el futuro del los dobles, porque hemos demostrado que los jugadores de dobles somos grandes jugadores. Este producto puede crecer en el futuro", expresaba feliz el gandor.

NO CONFIABAN

La pareja demostró honestidad cuando confesó no haber confiado cuando supieron del formato del torneo. "No, no creía demasiado en poder repetir el triunfo", se sinceró Errani. "Estábamos a la espera, ha sido complicado. Para mí era más un no que un sí". De hecho, Andrea señaló que tuvieron que luchar mucho para recibir la invitación de la organización: "No hubiésemos jugado este torneo si no hubiésemos hecho ese comunicado. Para nosotros, era importante jugar", apuntaban ambos.

PREMIO MILLONARIO

No podemos pasar por alto, que el premio que estaba en juego era de un millón de dólares a repartir entre los dos. Una cantidad que multiplica varias veces lo que normalmente reciben los campeones de dobles mixtos en otros Grand Slams, donde en pocas ocasiones las recompensas son muy poco probables que superen los 150 000 dólares.

Una diferencia que Andrea no ha ignorado. "Si no tuviera la oportunidad de jugar, yo también estaría enfadado. El año pasado fue increíble para nosotros. La iniciativa es algo bueno para el deporte. Pero en el futuro tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para competir", aseguró Vavassori. "Quizá en vez de 16, hacer un cuadro de 32, añadir una ronda más. Se podría incluir la narrativa sobre los individuales frente a los dobles", propuso el número 13 del mundo de cara a próximos eventos.

Los campeones han reivindicado en repetidas ocasiones que estaban jugando para sus compañeros jugadores de dobles que no consiguieron un lugar en el sorteo. "Éramos el equipo que podía perderlo todo", dijo Vavassori. "Si perdíamos contra Taylor Fritz y Elena Rybakina en la primera ronda, no habría sido un buen lugar para los dobles. Creo que todos pensaban que habríamos perdido contra ellas. Así que demostrar que estaban equivocados fue algo importante para nosotros", sentenció el campeón.