Quién es el equipo español de la Copa Davis 2025: jugadores, convocados y roles

El equipo español de Copa Davis busca levantar la séptima Ensaladera de su historia en Bolonia. Para ello, deberá superar tres rivales y la baja de Alcaraz, que se tuvo que bajar de las finales debido a una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha producida durante las Nitto ATP Finals de la pasada semana.

Pese a ello, tanto el capitán, David Ferrer, como el resto del equipo confían en poder aspirar al título igualmente, sobre todo por la reciente remontada ante Dinamarca el pasado mes de septiembre en la eliminatoria previa a la Final 8.

Con Ferrer repitiendo capitanía en las finales, como ya hizo el pasado año en Málaga, el equipo contará con tres jugadores disponibles para jugar los partidos individuales, además de Marcel Granollers, que será el líder en la pareja para el partido de dobles.

JAUME MUNAR

Con la baja de Alcaraz, Jaume Munar, número 36 del ranking ATP, asumirá el papel de número uno del equipo español, como ya sucediera en la eliminatoria previa ante Dinamarca. El tenista balear, será salvo sorpresa el que seguro que disputara uno de los dos partidos individuales, tratando de hacer valer el gran papel que ha conseguido cuajar este año.

Cierra 2025 con el mejor ranking de su carrera y en la última gira europea ya demostró que tiene potencial para dar guerra a cualquiera en pista cubierta.

Jaume Munar, número 1 de la selección española, durante un entrenamiento previo al partido contra República Checa / EFE

"Confío en mis posibilidades y en las de mis compañeros, tendremos sin duda alguna. Estoy en un momento bueno y todos pueden demostrar que son grandes jugadores. Más que pensar en lo que tenemos, tenemos que aferrarnos en lo que hay” aseguró Munar en la previa a las finales.

PABLO CARREÑO

Pese a no estar ya en su mejor momento físico, el asturiano demostró en Marbella en la pasada eliminatoria ante Dinamarca que sigue siendo un valor seguro cuando juega por España. Culminó la remontada ante los daneses y ahora en Bolonia será a buen seguro el escogido para disputar el primer punto de la eliminatoria como número dos del equipo.

La Davis es diferente, especial, si miramos el ranking, no tenemos nada que hacer contra Chequia, pero pasan muchas cosas en esta competición y no va del ranking. Seguimos teniendo un equipo muy bueno, hemos pasado una eliminatoria complicada en Marbella. Hay muchos buenos recuerdos de eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos”, fue la opinión de Pablo Carreño en la previa.

PEDRO MARTÍNEZ

Entró en la lista para Bolonia como un premio por la remontada histórica en Marbella y ahora, con la baja de Carlitos, apunta a ser el elegido para formar pareja con Marcel Granollers.

El valenciano ya jugó el dobles en Marbella y ya antes de confirmarse la lesión de Alcaraz fue probado para ello.

"Hay que ser positivo y mirar para delante”, sentenció en la previa.

MARCEL GRANOLLERS

A sus 39 años viene de cuajar la mejor temporada de su carrera con la consecución de los títulos de Roland Garros y el US Open, dejando así atrás la maldición con las finales de Grand Slam.

Sin Alcaraz, se le ha atribuido el rol de líder del equipo y su experiencia y talento en el dobles apuntan a ser una de las claves para las aspiraciones españolas al título.

Marcel Granollers, durante el entrenamiento / @Pepo Ruiz/RFET

Junto a Carreño es el único integrante que sabe lo que es ganar una Copa Davis. El asturiano lo hizo en 2019, mientras que Marcel lo ha conseguido hasta en tres ocasiones (2008, 2011 y 2019).

Para David Ferrer no hay duda de su liderazgo y su importancia. "Este año lo veo diferente al año pasado, y eso que ya había ganado cosas. Dejemos la eliminatoria 1-1 y ya se encarga Marcel”, espetó el capitán.