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COPA DAVIS

El equipo español ya prepara la Davis en Chile

El equipo capitaneado por David Ferrer ya se encuentra en Santiago de Chile para preparar la eliminatoria ante el combinado local con el objetivo de lograr el pase a Bolonia

Jódar entrenando en Chile

Jódar entrenando en Chile / RFET

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España ya está en Santiago de Chile para preparar la eliminatoria de Copa Davis que le enfrentará al combinado local por un billete para la Final 8 de Bolonia. El equipo capitaneado por David Ferrer ya ha completado su primera jornada de adaptación antes de afrontar, a partir del sábado, una serie que promete un ambiente especialmente exigente.

Rafa Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce forman, de momento, el cuarteto desplazado a la capital chilena. La única ausencia es la de Pedro Martínez, que se incorporará este martes después de disputar el pasado domingo la final del ATP Challenger de Génova. Junto al equipo también ha viajado el valenciano Sergio Planella, que ejercerá como 'sparring', según informó la Real Federación Española de Tenis (RFET).

La primera toma de contacto estuvo marcada por la necesidad de aclimatarse a las nuevas condiciones. El cambio horario, la altitud y el propio viaje condicionaron una jornada en la que el trabajo fue más ligero. "Las sensaciones han sido buenas, la pista está bastante bien cuidada y hemos tenido todas las facilidades de la organización", explicó Ferrer en declaraciones distribuidas por la RFET.

El capitán español avanzó que este martes aumentarán la intensidad de los entrenamientos con la mirada puesta ya en el inicio de la eliminatoria. "El martes ya tenemos previsto hacer un trabajo más intenso con vistas a los partidos que se inician el sábado", señaló.

Ferrer también valoró especialmente la juventud de un equipo que llega a Chile con varios de sus integrantes en plena progresión. "Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan creciendo, tanto personalmente como tenísticamente, y más con estos jugadores que llevan un grandísimo año", apuntó.

Entre ellos destacó a Rafa Jódar, al que puso como ejemplo de la evolución del tenis español: "Ya está Top-10 en el Race". También tuvo palabras para Dani Mérida, que viene acumulando buenos resultados y que, según Ferrer, "está ganando muchos partidos y es un jugador a destacar porque ha ido cada año mejorando su tenis".

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Uno de los principales retos será gestionar el ambiente que espera al equipo español en la pista Anita Lizana. Chile contará con el apoyo de su público, una circunstancia que algunos de los jóvenes españoles experimentarán por primera vez en Copa Davis.

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