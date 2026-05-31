Otra épica remontada de Jódar... ¡y a cuartos de Roland Garros!

Rafa Jódar no deja de sorprender. El madrileño se impuso en el duelo español de octavos de final de Roland Garros (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2), un duelo que se decidió en el quinto set, como suele ser habitual en esta edición. Pablo Carreño vivió una segunda juventud en las dos primeras mangas, pero pegó un bajón físico a partir de la tercera, una oportunidad que el joven talento de Leganés no desaprovechó.

Si Pablo Carreño estaba en octavos de final, no era por cuestión de suerte. El asturiano había desplegado una versión increíble de tenis sobre la tierra batida parisina en las anteriores rondas, y demostró que tenía nivel de sobra para plantar de cara a los mejores en los dos primeros sets. Había empezado bien todos los partidos, con las pilas cargadas, y en esta ocasión sucedió lo mismo.

A pesar de que Jódar empezó como un torbellino, salvando varias opciones de Carreño al resto y aprovechando una bola de break, Pablo cambió rápidamente la dinámica del encuentro. De hecho, encadenó nueve juegos de manera consecutiva para llevarse el primer set (6-4) y colocarse con un marcador muy favorable en el segundo parcial (4-0).

Rafa Jódar, celebrando un punto en el partido / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Rafa estaba totalmente desquiciado, no era capaz de hacer daño a un Carreño que encontraba todas las soluciones necesarias en pista. Aunque Jódar buscó remontar el 4-0 del segundo set, se quedó a las puertas y tenía un reto complicado, algo que jamás había conseguido: remontar un 2-0 en contra en un Grand Slam. Evidentemente, no se había encontrado con esta situación porque este Roland Garros es el segundo 'grande' de su corta carrera.

En el tercer set, la derecha de Jódar empezó a funcionar mejor y Carreño no fue tan efectivo ni sólido. En apenas 25 minutos, el madrileño recortó distancias y Pablo pidió tiempo médico: tenía molestias en el hombro. Un problema físico que cada vez fue a más, mientras que Rafa se iba sintiendo mejor en pista. Como si no hubiera jugado otro duelo de cinco sets 48 horas antes.

El cuarto y el quinto set estuvieron algo condicionados por la lluvia que empezó a caer en París, que detuvo el encuentro durante unos minutos. Lo que no fue capaz de parar es el ritmo de Jódar, que siguió como un martillo, adaptado a las condiciones de la pista y moviendo de un lado a otro a su rival, que ya daba claros síntomas de agotamiento después de una increíble semana.

Salvo sorpresa... en cuartos, Zverev

A la quinta fue la vencida. Después de cuatro oportunidades desperdiciadas, una derecha del español no volvió y selló su clasificación para los cuartos de final de Roland Garros. Todo bajo la atenta mirada de su padre, al que le dedicó unas palabras tras el encuentro. "Desde que era un niño está conmigo. Es genial tenerle. Es mi mayor apoyo desde que era pequeño y quiero darle las gracias por todo".

Jódar contó con el apoyo de gran parte del público, que no dudó en aprovechar la oportunidad de gritar «¡Vamos, Rafa!». "No sé si estamos en Francia o en España", comentaría el aclamado Rafa, agradeciendo el apoyo de miles de espectadores. El próximo partido, salvo sorpresa, será contra Alexander Zverev. El máximo favorito para el título. Qué partido se viene.