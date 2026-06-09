Cisco García, el ‘snowboarder’ que se quedó en silla de ruedas, ya triunfa en dos deportes: “Hace diez años estaba llorando"

A Cisco García (Córdoba, 1982) le cambió la vida un 28 de diciembre de 2015. Un cruel giro en el Día de los Santos Inocentes para un snowboarder que perdió el equilibrio en un salto de freestyle. Cayó de espaldas en la estación de esquí de Mayrhofen en Australia. Fue desde unos 10 metros. Se destrozó la médula espinal, lo que le provocó una paraplejia y le dejó en silla en ruedas. Sin movilidad de cintura para abajo, se reinventó para imaginar un futuro cargado de grandes noticias que compensaron un trauma que ha sido puro aprendizaje.

Durante esta década, ha sido subcampeón del mundo por equipos de tenis en silla. Una modalidad que ha abandonado recientemente por los viajes que le privaban de estar con su familia. Porque más allá de las medallas, Cisco García ha logrado ser padre. Mientras meditaba colgar la raqueta despertó su instito por el parakickboxing, donde acaba de proclamarse campeón de España. Tras una década, volvió al lugar del accidente y meses después dio sus primeros pasos en diez años. Como bien reza el título de su libro, es Irrompible (Alienta Editorial, 2020).

Pregunta. ¿Qué significa para usted la expresión “me ha cambiado la vida”, que a veces solemos usar de modo gratuito?

Respuesta. Es cierto que muchas veces se usa gratuitamente el “me ha cambiado la vida”. “¿Cómo me ha cambiado la vida?” La vida me la ha cambiado la silla. Para mí es como si yo hubiera tenido dos vidas muy claras. Hasta ese 28 de diciembre de 2015 tenía un tipo de vida: snowboard, trabajaba, jugaba al tenis en mi club, viajaba mucho… Y de repente, pum, otra vida completamente distinta. La gente te pide, te ofrece ayuda que no necesitas, y tú empiezas de cero otra vez: empiezo a jugar al tenis, empiezo a conseguir cosas, a tener impacto en redes sociales… y es como decir, ¡tío! Si en 2016 me hubieran dicho diez años antes que iba a estar en una silla de ruedas, que me iba a dedicar profesionalmente al tenis, que iba a ser medalla de plata en un Mundial y que también iba a tener muchos fracasos, habría dicho: “¿Cómo? Estás loco”. Pero sí, la vida ha cambiado por completo.

Si en 2016 me hubieran dicho diez años antes que iba a estar en una silla de ruedas, que me iba a dedicar profesionalmente al tenis, que iba a ser medalla de plata en un Mundial y que también iba a tener muchos fracasos, habría dicho: “¿Cómo? Estás loco”. Pero sí, la vida ha cambiado por completo Cisco García — Subcampeón del mundo en tenis en silla y campeón de España de parakickboxing

P. Se han cumplido diez años desde el fatídico accidente donde sufrió una grave lesión medular haciendo snowboard en Mayrhofen, Austria. Un lugar al que volvió recientemente. ¿Qué sintió en el regreso?

R. Pues mira, iba muy protegido mentalmente, con ese pensamiento de “uff, no quiero sufrir”. Yo aprendí a anestesiar las emociones, a ir con un escudo. Pero al principio fue mucha incomodidad. Llegaba a la estación de esquí, veía las montañas y pensaba: “¿Qué hago yo aquí?”. Hay que tener en cuenta que yo llevaba once años yendo a Austria antes de lesionarme, así que para mí no era solo el lugar del accidente, eran muchos años con amigos. Aun así, no estaba cómodo hasta que empecé a probar el esquí en silla. Hacía muy buen día de sol; empecé a hacer algunos giros —con ayuda, porque es muy complicado y requiere mucho tiempo— y hubo un momento en el que no me quería ir. Me subía solo a la percha, quería seguir mejorando, y volví a sentir esa conexión con la naturaleza.

P. ¿Volvió a practicar esquí en la zona donde se había accidentado? Es increíble.

R. Sí, al día siguiente volví, pero esta vez al salto, y eso fue brutal. Me llevaron hasta allí; estaba todo igual. El snowpark estaba cerrado, así que era como si fuese todo mío. Me paré en el plano del salto, que es largo, unos diez metros, y vi la barandilla para entrar al salto azul exactamente igual que entonces. Cuando fui a entrar pensé: “Luego le voy a entrar”. Y de repente: “Ostras, está todo igual”. Me quedé allí con mi hijo, contándole todo, y lo que más me impresionó fue ver la recepción: salto, plano, recepción… y reconocer el punto exacto donde reboté y caí. Estuve allí parado, no sé si media hora o 45 minutos, hasta que llegó el helicóptero, mirando las mismas montañas, como si las tuviera encima. Además, coincidía todo: el 28 de diciembre de 2025, justo diez años después, a la misma hora. Y pensé: “Hace diez años estaba aquí gritando, llorando, sin poder moverme, sin sentir las piernas… Y ahora estoy con mi hijo, con una vida muy bonita”. Fue muy emocionante.

Cuando fui a entrar pensé: “Luego le voy a entrar”. Y de repente: “Ostras, está todo igual”. Me quedé allí con mi hijo, contándole todo, y lo que más me impresionó fue ver la recepción: salto, plano, recepción… y reconocer el punto exacto donde reboté y caí.

Cuando fui al lugar donde tuvo el accidente pensé: “Luego le voy a entrar”. Y de repente: “Ostras, está todo igual”. Me quedé allí con mi hijo, contándole todo, y lo que más me impresionó fue ver la recepción: salto, plano, recepción… y reconocer el punto exacto donde reboté y caí. Cisco García — Subcampeón del mundo en tenis en silla y campeón de España de parakickboxing

P. ¿Ha cambiado su forma de contar lo sucedido después de esa visita, tanto al lugar físico como a los recuerdos del accidente?

R. Sí, cambia porque ahora me he sumergido más en los recuerdos. Durante años lo he contado de forma muy automatizada, más superficial. Cuando escribí mi libro Irrompible en 2020 sí que sufrí mucho, porque ahí tenía que entrar en detalle y recuerdo incluso llorar escribiéndolo. Ahora, al contarlo, ya no es superficial, es un poco más profundo. También influye que ha tenido un final feliz, porque si yo estuviera ahora amargado, sin objetivo ni propósito, diría: “Este sitio me jodió la vida”. Pero lo recuerdo como algo que se ha transformado en otra cosa muy bonita. Yo preferiría no estar lesionado, claro, pero tampoco sé dónde habría llegado si no me hubiera pasado. No tendría la familia que tengo. La vida nunca se sabe.

P. Usted logró hacer un reset casi instantáneo. ¿Cómo fue capaz?

R. Sí, porque de algo malo salió algo bueno. Fue muy complicado volver a España porque yo iba en cama, no podía sentarme y no se podía viajar en avión, así que al final vinimos en ambulancia. Pero aquí, frente a lo que sucede en Austria, el protocolo muchas veces es tenerte encamado semanas, y eso hace que la vértebra siga presionando la médula y la deje peor. En mi caso, esa presión dejó cierta continuidad en la médula, y eso puede ser importante si en el futuro hay una cura, algo en lo que yo confío. Además, estaba en el hospital de referencia de Austria, donde ahora, doce años después, he vuelto y hablaba con el director. Allí llegan unos 200 helicópteros diarios con lesiones, muchas de esquí, así que tienen una experiencia enorme. Todo eso también me benefició.

P. ¿Por qué escogió el tenis como vía de reconstrucción?

R. Porque era una de mis pasiones. Yo jugaba mucho antes y en el hospital mis amigos me enseñaban vídeos de tenis en silla, de gente como Martín o Dani, que luego han sido compañeros de selección. Yo pensaba que sería algo para entretenerse, pero cuando ves el nivel, dices: “Qué guapo”. Empecé a competir, a viajar, y está muy profesionalizado. Además, es el deporte paralímpico más difícil porque no se divide por tipo de lesión. Yo compito contra gente con mucho más control de tronco, con más musculatura, y en mi caso es muy complicado, pero es el deporte que me gusta. No podría hacer otro solo por hacerlo.

P. ¿Qué planes tiene ahora con el tenis?

R. Me apasiona el tenis, pero me apasiona más mi familia. Llevo dos o tres años que me cuesta viajar. Para estar arriba tienes que jugar unos 20 torneos al año, y yo estoy en 10-12. Cada vez que me voy, mis hijos me dicen: “Papá, no te vayas, ¿cuándo vuelves?”, y eso me rompe. Son muchas semanas fuera y no quiero perderme cómo crecen, porque eso no vuelve. Así que este año lo dejo. Es mi último baile.

P. Adiós al tenis para dedicarse en cuerpo a una familia que ha construido durante esta última década de reinvención total…

R. Sí, y eso también fue un reto. Yo tenía claro que quería ser padre, pero sabía que iba a ser más complicado. En el hospital ya sabía que existía la reproducción asistida, fuimos a la clínica, el primer intento no salió bien, pero al final pudimos. Luego el reto era el día a día: cómo darle el biberón, cómo cambiarle… y luego te das cuenta de que todo es mucho más sencillo de lo que pensabas. Te adaptas a todo.

Creo que hay una gran esperanza para mucha gente. Yo soy feliz así y lo tengo asumido, pero si llega una cura, sería increíble. Hay mucha investigación, muchas líneas abiertas y avances que nadie esperaba Cisco García — Subcampeón del mundo en tenis en silla y campeón de España de parakickboxing

P. ¿Qué reflexión hace sobre la investigación y una posible cura para lesiones medulares como la que usted sufrió?

R. Creo que hay una gran esperanza para mucha gente. Yo soy feliz así y lo tengo asumido, pero si llega una cura, sería increíble. Hay mucha investigación, muchas líneas abiertas, avances que nadie esperaba, y proyectos como Wings for Life World Run generan mucha esperanza. Esto va a llegar antes o después.

P. ¿Y ahora qué le da a usted alas?

R. Yo necesitaba otro fuego interior y lo he encontrado casi por casualidad. Apunté a mi hijo a kickboxing en Córdoba y el entrenador era un apasionado del para-kickboxing (la modalidad adaptada). Yo, antes de la lesión, hacía boxeo, he vuelto a empezar y me ha enganchado muchísimo. Llevo más de un año entrenando, aprendiendo técnica, y quiero competir. Fui al Campeonato de España, probé y gané. Lo bueno es que son pocos torneos, tres al año, y eso sí lo puedo compaginar con mi familia. Estoy muy motivado con esta nueva etapa.