Un entrenador de tenis critica los descansos de Carlos Alcaraz: "Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte, porque Carlos es Carlos cuando está inspirado”

El regreso de Alcaraz al circuito fue corto pero intenso. Cinco meses después de su lesión en la muñeca, el del Palmar anunciaba su 'here we go' en el último grande del año. Lo que nadie se esperaba es que nada más volver avisara de que se iba a tomar más descansos en la siguiente temporada, de incluso meses.

Unas intenciones de ausentarse de algunos torneos para salvaguardar su físico fueron motivo de opinión para muchos. "En el futuro voy a tomarme algunas pausas largas, de uno o dos meses", sentenció el murciano, provocando un revuelo en el mundo del tenis.

Quien ha querido opinar de esto ha sido el reputado entrenador Patrick Mouratoglou, quien ha trabajado con grandes tenistas del circuito como Serena Williams, y ha expresado públicamente su inconformidad respecto a esta decisión.

"Tiene 22 años, cuando tienes 22 años, juegas"

Durante años han sido muchos los tenistas que han 'denunciado' la incompatibilidad del calendario con la recuperación. Algo que Mouratoglou entiende, pero que según él no justifica que Alcaraz vaya a estar meses sin jugar:

"Carlos dijo que hay demasiados torneos y que quiere centrarse en los más importantes. Tiene 22 años. Cuando tienes 22 años, juegas. Hay momentos en que no le apetece, lo entiendo, y es importante que lo afronte".

Lo que puede estar pasando es que, al final, el sentimiento y espectáculo que da Carlos Alcaraz en la pista es irrepetible, por lo que 'vivir' sin su tenis y carisma, para algunos, no es una opción: "Cuando Carlos está inspirado probablemente sea el mejor jugador del mundo, y esa ilusión debe mantenerse viva durante toda la temporada", apuntaba el francés.

"Su responsabilidad es encontrar el equilibrio"

Es cierto que Alcaraz ha demostrado que su talento innato sigue estando por muchos meses que esté fuera. Lo que sí es cierto es que el ritmo competitivo, que también es esencial, le falte y eso sea un problema:

"Pero también necesita partidos para seguir desarrollando su tenis y llegar físicamente preparado a un Grand Slam, algo que no pudo hacer aquí. Los suficientes para estar listo, no tantos como para llegar sin energía. Ese equilibrio es delicado, y es su responsabilidad encontrarlo", sentenció a través de un post de Linkedin.

El post de Linkedin de Patrick / Patrick Mouratoglou

En el Abierto de Estados Unidos demostró su capacidad de ser uno de los mejores del mundo a pesar de volver de una lesión que le ha obligado a perderse citas importantísimas de la temporada: "Nadie puede culparlo por lo del US Open: estaba lesionado", justificaba Patrick.

"Debe aspirar a ganar los próximos torneos"

A pesar de que ya no haya más Grand Slams, la temporada sigue y Alcaraz tendrá que decidir si los disputará todos o no. Lo que sí le aconseja Mouratoglou es que lo haga:

"Lo que venga después es una decisión que debe tomar. No sé qué tan motivado esté para ir a Asia, pero creo que necesita partidos. Después de este US Open, es importante que siga jugando".

Patrick apunta a las Finales ATP como el escenario ideal para seguir alimentando su ambición: "No digo que deba jugar todas las semanas, pero al menos los grandes torneos. Me gustaría verlo jugar al menos dos torneos en Asia y dos en pista cubierta antes de que termine la temporada, y debería aspirar a ganarlos", dijo concluyendo el francés.