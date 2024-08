El entrenador de Sinner rompe su silencio: "Él nunca haría algo así, estamos agradecidos de que no haya sanción"

El mundo del tenis sigue en estado de 'shock'. El pasado martes salió a la luz que Jannik Sinner dio positivo por partida doble en un control antidopaje realizado en el Masters 1000 de Indian Wells.

El actual número uno del mundo dio positivo en Clostebol, una sustancia prohibida detectada en su orina en cantidades infinitesimales. Tal y como comunicó su equipo, se utilizó para tratar una herida en su dedo. Según se explica en el comunicado del jugador, se aplicó un medicamento sin receta adquirido por el propio preparador, aplicándoselo con un masaje sin guantes. De esta manera, el Clostebol entró en contacto con la piel del italiano.

La ITIA (Agencia Internacional por la Integridad del Tenis) ha decidido que Jannik Sinner es inocente. Pese a eso, se ha llegado a un acuerdo para que el tenista pierda los puntos que adquirió en Indian Wells. Una decisión que no ha convencido a gran parte del mundo del tenis. Durante la tarde, una vez ya saltó la noticia, diferentes jugadores, como por ejemplo Kyrgios, denunciaron el doble rasero con el que ha actuado la organización, comparándolo con diferentes sanciones que se aplicaron a otros tenistas en situaciones parecidas.

"LA VERDAD SALIÓ A LA LUZ"

El último en dar su versión ha sido el entrenador de Jannik Sinner. El también extenista Darren Cahill ha concedido una entrevista en 'ESPN' para dar todos los detalles de lo sucedido. El actual técnico del italiano afirma que su jugador nunca lo hubiese realizado de manera intencionada: "Jannik nunca haría algo así de manera intencionada. Es una situación desafortunada, pero la verdad salió a la luz".

"PUDIERON EXPLICAR LO QUE OCURRIÓ"

El australiano ha argumentado los motivos por los cuales la organización no suspendió a Sinner una vez tuvieron constancia de los hechos: "La razón por la que pudo jugar después de la suspensión provisional fue que localizaron el lugar exacto donde ocurrió el incidente y pudieron explicar lo que ocurrió con el spray", detalla Cahill.

Por último, ha argumentado que esa sustancia no le ha beneficiado en su juego, sino, según él, todo lo contrario: "Habríamos visto un gran cambio en su físico y excitación por estar en la pista, pero lo desgastó física y mentalmente, tuvo amigdalitis y se perdió los Juegos Olímpicos. No estamos buscando dar pena. Solo estamos agradecidos de que no haya una sanción", concluyó.

El 'caso Sinner' no ha hecho nada más que empezar. El próximo lunes 26 arranca el US Open y la noticia estará más que presente durante el transcurso del torneo.