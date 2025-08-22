El entrenador de Sinner sobre su recuperación: "Confiamos en que estará bien"

Una de las principales preocupaciones del US Open que dará comienzo este fin de semana, era si el defensor del título, Jannik Sinner, iba a poder estar completamente recuperado para participar. Después de su inesperada retirada en la final de Cincinnati ante Carlos Alcaraz por culpa de no sentirse bien, no sabíamos si el transalpino iba a poder llegar a tiempo en buenas condiciones.

En medio de un calor sofocantes, el italiano se vio contra las cuerdas nada más empezar el partido ante el español y, apenas 23 minutos después, se retiró a causa de una enfermedad que no le dejaba desplegar su tenis con normalidad, después de cinco juegos que cayeron del lado de Alcaraz.

El entrenador de Sinner, Darren Chill ha sido el encargado de resolver estas incógnitas respecto a la participación del jugador en el cuadro individual del último Grand Slam de la temporada. "Hablé brevemente con él anoche. Se sentía un poco mejor", comentó Cahill a ESPN.

Darren explicó que la prioridad era que el de San Candido se tomara un tiempo para descansar su cuerpo y volver a las pistas con otras sensaciones. "Descansará, ese es el plan, y espero que pueda entrar a la cancha el jueves y empezar a golpear algunas pelotas. Confiamos en que estará bien", explicaba el entrenador del número 1.

Por ese mismo motivo, Jannik se bajó del US Open de dobles mixtos, donde iba a formar equipo con la tenista checa Katerina Siniakova en el renovado evento que planteaba el último Grand Slam disputado en Flushing Meadows.

Un descanso que parece haber sido efectivo, ya que hemos podido ver a Sinner entrenando en las pistas de Nueva York después del virus que no le permitió revalidar el título de Cincinnati. Ahora la historia puede cambiar y defenderá el trofeo del US Open logrado el año anterior.

Sinner también se ha dejado ver paseando por la gran manzana junto con su preparador físico, Umberto Ferrara, y su nuevo sparring, Nicolo Inserra. Además, ya se ha reencontrado con 'Carlitos' en las pistas del Arthur Ashe Stadium, donde ambos han intercambiado un abrazo y han hablado con el equipo técnico del otro entre risas.

Este domingo será clave

La verdadera prueba de fuego para Sinner será el este domingo 24 de agosto, cuando se estrene en Nueva York contra el checo Vit Kopriva, que ocupa la posición 87 del mundo.