El entrenador de Sinner desvela la clave de su éxito

Desde que en junio de 2024 Jannik Sinner llegó a la cima del tenis, conviertiéndose en el número 1, el italiano no ha cedidido su corona durante 14 meses consecutivos. En esta temporada el transalpino ha cosechado grandes logros, alzándose con dos Grand Slams en lo que va de año, primero el Abierto de Australia y luego consiguió conquistar la hierba de Wimbledon.

Triunfos que no solo pertenecen a un gran tenista como ya ha demostrado ser Sinner, sino a un equipo técnico que conozca a la perfección al jugador. Su participación en el Masters 1000 de Cincinnati ha sido brillante, donde una vez más el tenista ha demostrado ser el rey en pista dura, y realmente, en cualquier otra superficie, de momento.

Uno de sus entrenadores, Darren Cahill, quien forma equipo con Simone Vagnozzi ha hecho una valoración del tenis de Sinner durante el tiempo que han estado entrenando juntos. "Estamos muy orgullosos como entrenadores, porque todo el trabajo realizado en los últimos tres años se materializa en los partidos y torneos importantes, permitiéndole llegar hasta el final y ganar. No basta con cuatro o cinco días para lograr grandes cambios en un jugador", comentaba el entrenador australiano Cahill.

Lo que Darren ha conseguido desde que empezó a trabajar con su pupilo ha sido sin duda reforzar una de las claves que caracteriza el estilo de juego de Sinner. "Es el resultado de uno o dos años en los que lo empujamos día tras día y nos aseguramos de seguir trabajando en todos los aspectos. Una cosa que le dije desde el principio de nuestra colaboración fue: Tu saque debe mejorar", añadía Darren. Y a la vista está que Jannik es un gran sacador, con una gran potencia, precisión y la capacidad de doblegar a cualquier rival.

El saque ha sido una de las claves del ascenso a la cima de Sinner, en Roland Garros lo demostró ganando hasta en un 70% sus primeros saques, según ATP. "Mides 1,90 m y eres un chico fuerte. Debes ser capaz de aumentar la velocidad de tu primer servicio y mejorar su dirección. Así empezarás a ganar puntos gratis con tu primer saque. Si, por el contrario, los demás logran neutralizar tu saque, tendrás que trabajar mucho más para conseguir tus puntos. Luego, sus preguntas no paraban, una tras otra... Es típico de él. Quiere competir", exponía el entrenador.

Ahora, con el objetivo de ganar la final de Cincinnati en el torneo previo al último grande del año, Jannik se medirá ante su gran rival en el circuito, el español Carlos Alcaraz. Un partido que tendrá lugar hoy a las 21:00 y que promete ser un gran espectáculo, que enfrentará a los dos titanes del tenis actual. Otra gran final en la que ambos se enfrentan y donde saldarán sus cuentas pendientes a pocos meses de terminar con el calendario de tenis de esta temporada. Junto con Alcaraz, han formado una gran rivalidad que nos tiene a todos embelesados y a los demás tenistas del circuito 'persiguiéndoles'. "Es un animal de competición". "Actualmente estamos viendo un nivel de tenis increíble, con Carlos Alcaraz y Jannik", concluyó Cahill para Tennis World Italia.