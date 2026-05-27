El entrenador de Davidovich le deja tirado en mitad de Roland Garros: "Pensaba que era buena persona"

Alejandro Davidovich ha caído ante Thiago Tirante en la segunda ronda de Roland Garros, pero con una particularidad en la pista: su entrenador Mariano Puerta no se encontraba en la grada.

El tenista español vivió un partido marcado no solo por la derrota deportiva, sino también por el terremoto personal y profesional que ha sacudido su equipo en pleno Grand Slam. La separación no ha sido de mutuo acuerdo, sino más bien una huida del argentino.

“Después del partido contra Dzumhur almorzamos y luego fui a calmarme un poco. Él dijo que se sentía mal y se iba al hotel. Todo parecía normal, ya sabes, estaba cansado. No pasó nada entre nosotros ni dentro del equipo. Dos o tres horas después me envió un mensaje diciéndome que no continuaría. El problema es que no le dijo nada a nadie del equipo. Simplemente cogió un vuelo y se fue a Miami sin decirnos una palabra”, explicó el tenista.

Yo no voy a ir detrás de nadie. Ha bloqueado mi teléfono y el de mi mujer Alejandro Davidovich

Davidovich aclaró que tenían una gran relación, sin tensiones ni altercados, pero que este gesto muestra cómo es el argentino, que "era una buena persona" antes del suceso. "Él hace su vida y yo la mía. No le deseo nada malo. Si trabaja con otro jugador, después de esta rueda de prensa ya sabrán que quizá puede marcharse en los momentos difíciles”, añadió el malagueño.

El malagueño reconoció que fue un 'varapalo' emocional para él, pero tampoco llegaba en su mejor momento de forma al encuentro: "Seguramente me afectó inconscientemente, pero también es verdad que no habíamos entrenado lo suficiente como para aguantar cinco sets. Estuve lesionado, pasé un mes fuera, no he jugado muchos partidos y no he podido preparar bien Roland Garros. Sabíamos que físicamente no llegaba en mi mejor momento”.

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A pesar de todo, Davidovich, con la vista puesta en la gira de hierba, ya mira hacia adelante y contará con Pepo Clavet como entrenador en esta nueva etapa. "Estoy apuntado a Stuttgart, pero todavía tenemos que decidirlo. La idea es empezar a entrenar ya con Pepo y hacer dos semanas fuertes de trabajo, como una pequeña pretemporada", explicó el malagueño.