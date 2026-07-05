Un enorme Davidovich se despide de Wimbledon tras un partido épico

España se queda sin representación española en Wimbledon. Sin embargo, el papel de Alejandro Davidovich es para sentirse orgulloso. El malagueño cayó en octavos de final de Wimbledon ante Felix Auger-Aliassime (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 1-6) en un partido memorable que rozó las cuatro horas y media. La diferencia de físico entre ambos tenistas fue la que decantó la balanza.

Davidovich tenía delante un reto muy complicado. Felix Auger-Aliassime se había plantado en octavos sin ceder ni una sola vez su servicio en el torneo. Ni un solo break en contra. En el partido, volvió a demostrar su espectacular eficacia para evitar roturas. Sin embargo, el español era el que llevaba el peligro en los intercambios y lo aprovechó en el tie-break inicial para coger la delantera.

Todavía quedaba mucho trabajo por delante. El español también estaba sacando a las mil maravillas y tampoco concedía oportunidades al canadiense. Seguían sin llegar los breaks en Londres y todo se encaminaba de nuevo al tie-break. Davidovich tenía una oportunidad única para poner una ventaja de dos sets a cero; estaba jugando mejor que su rival.

Alejandro Davidovich, durante el partido ante Felix Auger-Aliassime / TOLGA AKMEN

Y es que el canadiense tan solo se valía de su gran servicio para sacar adelante los juegos. Si jugaba con segundo saque, sufría las emboscadas de un Davidovich especialmente fino tanto con la derecha como con el revés. No se pudo traducir ese dominio en otro set, ya que el malagueño falló una derecha inexplicable y Auger-Aliassime lo aprovechó para empatar el encuentro.

Un palo muy duro para Davidovich, que sufrió más desconexiones en el tercer set y por primera vez en el partido recibió un break en contra. La pelota estaba en el tejado de Felix, que no perdonaba con sus saques y aprovechó esa pequeña fisura del malagueño para colocarse 2-1 a favor. La balanza se había decantado del lado del canadiense.

Auger-Aliassime volvió a romper el saque del español en el cuarto set y ya se daba por hecha su victoria. Incluso Davidovich tuvo que salvar dos bolas de partido con 5-3 en contra. Sin embargo, cuando Felix sacó para ganar el encuentro, el español se impuso en los intercambios y tuvo dos bolas de break a favor. En ese momento, se lanzó al suelo retorciéndose de dolor por el último punto.

Una remontada imposible

Davidovich recibió tratamiento médico y se paró el partido durante unos minutos. Al volver, Auger-Aliassime cometió una doble falta. 5-5 en el marcador. Lo imposible se había hecho realidad y se confirmó con el tie-break ganado por el malagueño. Con problemas físicos evidentes y una carga de partidos impresionante. Pero ganó el cuarto set. Había partido.

La afición se relamía ante la posibilidad de un super tie-break final en Londres, pero no pudo ser. Davidovich había alcanzado su límite físico y luchó por no recibir un 'rosco' más que para clasificarse para cuartos de final. No obstante, demostró ser un competidor nato y su gran evolución sobre la hierba. Después de 12 años, España no tendrá un cuartofinalista en Wimbledon.