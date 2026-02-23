Tenis
El enigmático mensaje de Badosa tras su nueva recaída
La tenista catalana sigue luchando contra las lesiones
Paula Badosa tuvo que abandonar de nuevo un encuentro, esta vez frente a Elina Svitolina en el WTA 1000 de Dubái. Un contratiempo importante para la jugadora catalana, que estaba ofreciendo un nivel muy competitivo ante una de las rivales más destacadas del circuito. Tras este duró revés, su futuro más cercano sigue siendo incierto.
Este domingo, la catalana ha publicado un enigmático mensaje en redes sociales: "Dejar el hogar con solo dos maletas y el corazón lleno de sueños, volar hacia lo desconocido… la zona de confort se queda atrás, pero la mejor versión de mí me espera adelante", sentenció en su cuenta de X.
Muy activa en redes sociales
No es la primera ocasión que la tenista española es noticia en las redes sociales. La pasada semana, un usuario en 'X 'criticó abiertamente las reiteradas retiradas de la tenista, un comentario que encontró respuesta directa por parte de la propia Badosa: "Créeme: soy la primera que sufre y que pasa por incontables pesadillas intentando encontrar soluciones cada día, y aun así salto a la pista y vale la pena siempre. Así que voy a seguir intentándolo. Porque esto va de intentarlo y no va a cambiar. Voy a seguir empujando".
La catalana no se quedó aquí y avisó de que no tiene intención de retirarse: "Hago esto por pasión y por mí misma. E incluso si solo hay un 1% de opciones de seguir adelante, las cogeré. Es como lo veo y como entiendo la vida. Si no te gusta, no tienes que seguirme. Y siento informarte de que no me voy a retirar, así que me vas a seguir viendo un tiempo. La próxima vez, cambia de canal", contestó.
Indian Wells, su próximo reto
En el horizonte, aparece Indian Wells, que tendrá lugar del 4 al 15 de marzo y supone una de las citas más relevantes del calendario WTA. La nacida en Manhattan tiene como objetivo llegar en buenas condiciones físicas al torneo. En cualquier caso, todo hace indicar que la tenista deberá luchar, otro año más, contra las lesiones.
