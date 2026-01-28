El enfado de Djokovic al ser preguntado por Alcaraz y Sinner: "Es irrespetuoso"

Novak Djokovic volvió a tener de su lado a la diosa fortuna. Una lesión de Musetti cuando tenía el partido casi perdido le dio el premio de las semifinales, donde se las verá de nuevo con Jannik Sinner como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon del año pasado.

Sobre el italiano fue preguntado 'Nole' en la rueda de prensa, a raíz de su postura a la hora de perseguir tanto a Jannik como a Carlos en busca de los títulos en la actualidad, como ya le sucedió con Federer y Nadal en sus primeros tiempos, según comentó el periodista.

Una reflexión que no hizo mucha gracia al serbio, que replicó de inmediato. "¿Estoy persiguiendo a Jannik y Carlos? ¿En qué sentido?" le preguntó Novak, que añadió, “¿Entonces siempre soy el perseguidor y nunca me persiguen?”.

Visto que no había sido la mejor de las entonaciones, el periodista quiso poner también en valor su mérito. No, mientras tanto has ganado 24 Grand Slams” le comentó, a lo que Djokovic respondió en tono irónico, "gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?”.

Respondiendo ya al asunto, 'Nole' siguió sin morderse la lengua. "Me parece un poco irrespetuoso que se pierda lo que sucedió entre cuando empecé a 'perseguir', como dices, a Rafa y Roger... y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik" comentó Djokovic nuevamente.

"Probablemente haya un período de unos 15 años entre ambos en los que dominé los Grand Slams. Creo que es importante ponerlo en perspectiva. Para ser honesto, no siento que esté persiguiendo" añadió.

RIVALES IDENTIFICADOS

Pero más allá de poner en valor su carrera entre los dos períodos mencionados, Djokovic quiso dejar claro que sus rivales serán siempre Roger y Rafa.

"Tengo un enorme respeto por lo que están haciendo Jannik y Carlos y seguirán haciéndolo durante los próximos 10, 15 o 20 años. Es una especie de ciclo natural en el deporte. Vas a tener otras dos superestrellas que quizás tengan un tercero al que voy a animar, porque siempre he sido el tercero al principio. Es bueno para nuestro deporte. Creo que este tipo de rivalidades y el contraste de personalidades y estilos de juego son muy buenos para el tenis. ¿Y cómo es? ¿Eso me afecta? No siento que esté persiguiendo. Estoy creando mi propia historia" comentó para finalizar.