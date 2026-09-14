El emotivo discurso de Zverev: "Cuando a los cuatro años te dicen que tienes diabetes, necesitas una madre como la mía"

Tras coronarse en el US Open, Alexander Zverev dio otra muestra más de humanidad en un discurso lejos de los clásicos tópicos que siempre se dicen en las ceremonias. De entre todo lo que mencionó, el de Hamburgo tuvo un emotivo mensaje para su madre.

"Quiero agradecer a otra persona que, aunque nunca ve mis partidos, es la más importante en mi vida como tenista y en mi vida en general. Cuando tu hijo de cuatro años se entera de que tiene diabetes y los médicos te dicen que su vida y sus actividades deportivas estarán muy, muy limitadas, se necesita una madre muy, muy fuerte para salir de la consulta y decir: "Mi hijo irá a donde quiera. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere hacer otra cosa, hará otra cosa. Pero esta enfermedad no nos definirá" explicó Zverev dando prueba de lo que su madre hizo cuando de pequeño la diabetes parecía un problema insuperable para su carrera.

Una figura de la que no duda en afirmar que es la más importante de su carrera. "Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Se necesita una mujer de una fortaleza increíble para hacer lo que ella ha hecho" puntualizó.

Más allá de hablar de su madre, el alemán también tuvo un bonito mensaje para su equipo. "Estuvimos trece años sin ganar un 'grande' y ahora hemos ganado dos en tres meses", dijo Zverev en su discurso como campeón.

"Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado, y creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores en los que hemos pasado por todo eso", añadió el alemán.

SHELTON, RENDIDO A ZVEREV

Por su parte, Shelton empezó su discurso con un mensaje muy bonito dirigido al alemán. "Eres uno de los mejores jugadores del mundo. Puede que incluso el mejor jugador del mundo este año. Lo que estás logrando es increíble. Tú y tu equipo hacéis las cosas como hay que hacerlas. Estoy muy feliz por vosotros. Este título lo llevabais esperando mucho tiempo" explicó el estadounidense.

Alexander Zverev (i) de Alemania saluda a Ben Shelton de Estados Unidos tras vencerlo este domingo, en la final del Abierto de Estados Unidos en el estadio Arthur Ashe en Flushing Meadows, Nueva York / EFE

Sobre su papel y la primera final en un Grand Slam, no escondió la frustración, pero tampoco la inmensa alegría por dar un paso más en su carrera. "Quiero dar gracias a Dios. Mis éxitos son un regalo. Mis fracasos también son un regalo. Estar aquí, jugar delante de todos vosotros, es un regalo" apuntó.