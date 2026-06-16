Emma Raducanu toma una decisión estratégica y se retira de Nottingham

Tras una semana brillante en la hierba de Queen's Emma Raducanu ha anunciado que no participará en el torneo de Nottingham. La británica que ha estado a punto de tocar el cielo en su tierra ha tomado una decisión estratégica en cuanto a su calendario.

Raducanu, quien parece que se está reencontrando con su mejor tenis, ha decidido tachar de su calendario la competición de Nottingham tras perder en la final por 0-6, 6-7(6) ante Donna Vekic en el torneo WTA 500 sobre hierba después de ganar todas sus victorias en sets corridos.

Un cambio que ya se veía venir tras jugar cinco partidos y sufrir una lesión en el muslo en cuartos de final, que en sus últimos partidos llevó vendado, aunque no ha apuntado la lesión como el principal motivo de su baja en el ATP 250.

Sin grandes victorias en el ATP 250

La actual número 31 del ránking, tras su caer en el HSBC Championships, habló con los medios sobre si planeaba aún ir a Nottingham. "No lo sé en este momento. Prácticamente vine directamente aquí. No he decidido necesariamente. ¿Cuándo empieza? ¿El martes? ¿Mañana? Ya veremos, ya veremos!", respondió.

Las veces que Emma participó en Nottingham tampoco cosechó grandes victorias, cayendo eliminada en primera ronda en 2021 y 2022, excepto en 2024, que llegó a las semifinales.

Esta retirada permitirá a la británica disponer de más tiempo de recuperación y descanso para su próxima parada en hierba. Lo que sí es seguro es que intentará reservarse sus mejores energías para Wimbledon. Su posición actual la deja en el limbo de ser cabeza de serie en Londres, a tan solo 10 días de que el Abierto londoniense dé su comienzo.

Mala suerte: lesiones y derrotas

Hace apenas un mes que Emma contrató de nuevo al entrenador que le llevó a tocar el cielo, Andrew Richardson, en el US Open de 2021 con tan solo 21 años. Parece ser que este vínculo ha dado sus frutos y sus victorias en la hierba de Queen's lo han demostrado.

Emma no ha tenido mucha suerte lejos de aquel enorme éxito, y es que las lesiones y las derrotas acumuladas no han beneficiado en absoluto a la joven de 23 años. Con tal de continuar teniendo este nivel que ha conseguido demostrar, lo que necesita la jugadora es constancia en el circuito y rodaje.