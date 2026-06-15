Emma Raducanu, la niña bonita del tenis ha vuelto

Los resultados de la tenista Emma Raducanu en Queen's han sido un soplo de aire fresco para la británica, que hacía más de tres meses que no ganaba un partido. Aunque no ha conseguido hacerse con la victoria en la primera parada de la gira de hierba, Raducanu ha llegado a la final tras una semana repleta de victorias.

Tras meses estancada en el circuito por lesiones y un virus que la tuvo fuera de combate dos meses, Raducanu por fin parece haber levantado algo de cabeza en Queen's. No fue hasta la final que cedió sets en todo el torneo, y por ello consiguió ganarse un pase a la final cediendo únicamente 20 juegos en cuatro partidos.

La británica tuvo que medirse ante la croata Donna Vekic, de 29 años, que fue plata olímpica en París 2024. Vekic consiguió derrotar a la local por 6-0, 7-6 (8-6). Tras un primer set para el olvido, la victoria finalmente cayó de la mano de Vekic tras un segundo set muy igualado. La tenista británica se va de Queen's escalando 11 puestos en la tabla y consigue ser la número 31, con 1.458 puntos.

Tras su derrota publicó un breve mensaje en redes sociales para agradecer todo el apoyo recibido durante la competición: "Una semana especial. Gracias, Londres. Gracias, reinas, todo vuestro apoyo y el ambiente de esta semana en casa significaban todo para mí. Duele, pero es más combustible. A mi equipo también, toda su resistencia y esfuerzos para llegar hasta aquí."

Objetivo: Wimbledon

Su juego en la hierba británica la ha ayudado a recuperar su mejor nivel y, si hubiera ganado el torneo, habría tenido la posibilidad de entrar como cabeza de serie en Wimbledon. Aún está a tiempo de conseguirlo, en caso de que la próxima semana participe en el torneo de Nottingham y así para asegurarse esa plaza entre las 32 mejores.

Durante el encuentro se vio a Raducanu con una actitud poco positiva. La impaciencia y las 'discusiones' con su entrenador en las gradas contribuyeron a la desconcentración de la británica. Días antes de la final, Emma admitía que no ha tenido un camino fácil últimamente: "Hemos superado momentos difíciles en los últimos meses, donde los resultados no nos han acompañado; hemos trabajado duro día tras día".

Raducanu perdió en primera ronda de Roland Garros frente a Solana Sierra y ahora en Wimbledon buscará mejorar sus resultados en los grandes. Lejos queda ya aquel gran triunfo en el US Open de 2021 donde sorprendió a todo el mundo alzándose con la victoria ante Leylah Fernandez, convirtiéndose así en la primera qualy en ganar un Grand Slam.

El diamante de las marcas

Donde sí triunfa la británica es con las marcas y los contratos de patrocinios. Y es que con solo un título en el circuito, Emma Raducanu es la candidata que todas las marcas aspiran a representar. Hace poco firmó un contrato millonario con Uniqlo, una marca japonesa que obsequiará con 3,5 millones por temporada a la tenista por lucir sus conjuntos.