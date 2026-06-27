Emma Navarro, rival de Badosa en Wimbledon: la multimillonaria "hija de papá" de los 1.400 millones

Paula Badosa ya conoce su camino sobre la hierba de Wimbledon. La suerte no ha querido estar presente en el destino de la española, que ya desde su debut deberá lidiar con una prueba de muy alto nivel. Ella será Emma Navarro, la tenista estadounidense que también ha sufrido una situación muy parecida a la de Paula en los últimos tiempos.

Algunas lesiones y un tiempo de descanso mental alejaron mucho a Emma de los primeros puestos del ranking, donde consiguió llegar cuando precisamente derrotó a Badosa en los cuartos de final del US Open 2024.

Y es que la carrera de la estadounidense, actual número 25 del ranking, ha sido siempre una lucha contra su papel de la niña rica a la que todo le ha sido más fácil por su situación familiar y económica.

Emma Navarro ganó la batalla de la consistencia / EFE

Hija de padre multimillonario, Emma cuenta con una fortuna familiar de 1.400 millones de euros según la revista Forbes, superando con creces cualquiera de las fortunas que pueden acumular los más grandes tenistas de la historia; Roger Federer (550 millones), Novak Djokovic (240 millones) y Rafa Nadal (220 millones)...

Ben Navarro, el padre de Emma, es además el propietario de torneo varios torneo en el circuito profesional del tenis femenino, entre los que se encuentra el Masters 1000 de Cincinnati tanto en categoría masculina como femenina, uno de los nueve eventos de tenis del mundo designados como torneo de primer nivel.

Aficionado al mundo del deporte y empresario de éxito, es definido por su hija como "el tipo más listo que conozco" tras crear su fortuna a pulso con la creación de Sherman Group y Credit One en 1998, empresas especializadas en tarjetas de crédito y cobro de deudas.

Emma Navarro brilla con luz propia en Wimbledon / EFE

La explosión de Emma Navarro llegó mucho más tarde de lo esperado, tras campeonar en 2021 en la NCAA, todo el mundo esperaba en ella la futura promesa del tenis de los Estados Unidos, algo que tardó en hacerse realidad. "Los resultados y la clasificación en el WTA no es algo que llegue fácilmente... Aunque parece que llegué de la noche a la mañana, he trabajado mucho a lo largo de los años" apunta la tenista.

Jessica Pegula, su mayor espejo

Pero el de Emma Navarro no es un caso aislado en el mundo del tenis. Su compatriota, Jessica Pegula bien conoce la situación que ha tenido que vivir Emma y las constantes críticas por ser hija de una familia con gran patrimonio. Pegula, actual número 5 del mundo, es hija del petrolero Terrence Pegula, que atesora una fortuna de 6.400 millones de euros, entre los cuales forma parte las franquicias de los Buffalo Sabres (NHL) y los Buffalo Bills (NFL).

Pegula celebra un punto / @WTA

“Creo que la gente apoya más a los que menos posibilidades tienen, así que nunca he sentido de verdad que la gente apoyase mi historia. No lo digo en el mal sentido, simplemente es lo que siento. Y no me importa, no me afecta, está bien así. Lo entiendo, y creo que he mejorado al tratar de superar ese obstáculo y asumirlo más como, vale, puede que mi historia no sea la de alguien más desfavorecida, pero es una historia interesante" explicaba la propia Pegula tras tener que sentir una y otra vez que su éxito es debido al dinero.

Ambas no han escondido nunca que la fortuna familiar ha tenido un peso en su formación y oportunidades, pero el término 'nepo baby' tampoco puede emplearse a la ligera. Porque ni los millones de Pegula ni los de Navarro sirven de nada a la hora de colarse entre las mejores del mundo, ni son suficientes para llegar a brillar en las pistas más míticas del tenis mundial.