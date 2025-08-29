El elogio de Sinner a Alcaraz: "Es el favorito para ganar todos los torneos"

Jannik Sinner continúa arrasando con cualquier rival al que se enfrente en el US Open. El italiano está demostrando que está recuperado y está llevando a cabo el papel de defensor del título del torneo a la perfección. Ayer fue el turno de Alexei Popyrin al que Sinner no dejó ninguna opción y se llevó el partido con un 6-3, 6-2, 6-2.

El transalpino, que busca sumar su segundo entorchado en Nueva York, se mostró muy contento con la victoria ante Popyrin, aunque con aspectos para mejorar. "Ha sido una actuación muy, muy sólida. Creo que hoy ninguno de los dos hemos sacado muy bien, así que hemos tenido muchos peloteos desde el fondo de la pista, donde hoy me he sentido bastante cómodo, y, obviamente, estoy muy contento de pasar a la siguiente ronda", explicaba feliz el italiano.

UN RIVAL PELIGROSO

Ahora, en tercera ronda, se enfrenta a un rival del que Sinner desconfía. El joven Denis Shapovalov, ya tuvo un encuentro ante Sinner del que el canadiense se llevó la victoria. Un resultado que Jannik tiene muy presente. "Fue un partido muy duro, muy difícil. Fue hace unos años y él ha mejorado, y yo también. Estamos en una posición diferente a la de hace dos o tres años, pero va a ser muy, muy duro, muy difícil. Es un jugador con mucho talento y un potencial enorme. Así que ya veremos qué pasa, pero espero un partido muy duro y tendré que tener mucho cuidado", aseguró el de San Candido que afirma que irá con pies de plomo.

ALCARAZ ES EL FAVORITO

Sinner no escatimó en hablar de qué supone para él tener una rivalidad como la que tiene con Carlos Alcaraz, y además, acompañó esas declaraciones con una valoración de cómo Alcaraz está jugando de forma increíble en el torneo. "Es un jugador muy completo, sin duda. Lo hemos visto en muchas ocasiones, al ganar Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe jugar en cualquier superficie. He visto su último partido y está jugando muy, muy bien, sin fallar casi ningún golpe por el momento. Así que tiene confianza. Eso hace que sea muy difícil jugar contra él, porque tácticamente preparas los partidos de diferentes maneras, dependiendo de dónde juegues", aseguraba Sinner.

Jannik sabe que el murciano se postula como el favorito para ganar el torneo, porque aporta dinamismo y espectáculo al juego. "Es el gran favorito en todos los torneos en los que juega porque tiene muchas soluciones y estilos de juego que puede ofrecer y con los que puede resolver problemas. Pero sí, hay muchas, muchas cosas que hacen que sea tan difícil jugar contra él, pero es genial para el deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, entretenido y fantástico de ver, y eso es lo que le gusta a la gente. Es genial tenerlo", exponía el número uno del mundo.

PRESIÓN AÑADIDA

Es cierto que el de San Candido está disputando este torneo con una presión añadida: ser el defensor del título. "Como siempre digo, no estoy defendiendo el título, siempre estoy persiguiendo uno nuevo, porque en cada torneo empiezas con cero en la primera ronda, y si no juegas bien, quedas fuera del torneo. Voy a por los trofeos o a por los buenos resultados, y eso es lo que intento hacer. Obviamente, sé lo mucho que hay en juego aquí, en este torneo, y también al final del año, pero, por otro lado, intento jugar lo mejor que puedo. Luego ya veremos el resultado. El resto no lo puedo controlar", sentenció un Jannik Sinner que ha demostrado que está yendo a por todas en el último Grand Slam de la temporada.