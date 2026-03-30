El elogio de Rafa Nadal a su tío Toni: "Aprendí que el trabajo, la disciplina y la humildad son tan importantes como el talento”

Rafael Nadal sumó este pasado martes un nuevo reconocimiento a su legendaria carrera al ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, una distinción que aprovechó para dejar un mensaje que va mucho más allá del tenis.

El balear, ya retirado, puso el foco en los valores que han marcado su trayectoria, con un recuerdo especial para Toni Nadal, figura clave en su formación. “De mi tío aprendí que el trabajo, la disciplina y la humildad son tan importantes como el talento”, explicó durante su discurso.

Lejos de centrarse únicamente en el homenaje, Nadal quiso compartir una reflexión profunda sobre el éxito y el esfuerzo, insistiendo en que el talento por sí solo nunca es suficiente. “El talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo. Detrás de cualquier logro hay siempre un proceso largo de preparación, análisis, trabajo constante y mejora continua”, afirmó.

El extenista subrayó también la importancia de tener una hoja de ruta clara. “Tener objetivos a corto, medio y largo plazo es fundamental. Hay que levantarse cada día con ilusión y con la determinación de esforzarse al máximo”, añadió.

UNA LECCIÓN DE HUMILDAD

En su intervención, también hubo espacio para hablar de los momentos difíciles, a los que dio un valor esencial en el crecimiento personal. “Es precisamente en esos momentos cuando más importante es mantener una actitud positiva y seguir trabajando, muchas veces sin resultados inmediatos”, explicó.

Para Nadal, el éxito puede ser incluso engañoso si no se gestiona bien. “El éxito es pasajero y no debe desviar la atención del trabajo. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica”, señaló.

Rafa Nadal, investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Politécnica de Madrid / Europa Press

El ganador de 22 Grand Slam volvió así a poner en valor la filosofía que le acompañó durante toda su carrera, basada en la mejora constante. “El progreso no llega a través de grandes cambios, sino de pequeñas mejoras diarias. Aprender de cada victoria y también de cada derrota es clave”, concluyó.

Un discurso que resume perfectamente el legado de Nadal, no solo como uno de los mejores tenistas de la historia, sino como un referente en valores dentro y fuera de la pista.