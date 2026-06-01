El elogio de Pablo Carreño a Rafa Jódar: "Lo veo compitiendo con Sinner y Alcaraz muy pronto"

Rafa Jódar está en los cuartos de final de Roland Garros. El talento de Leganés fue capaz de remontar dos sets en contra y superar a un combativo Pablo Carreño, que vivió una segunda juventud durante la primera semana del torneo parisino. El asturiano, que ya conocía de las estancias de la Copa Davis a la joven promesa española, le dedicó unas bonitas palabras tras el encuentro.

"Creo que a todos les sorprende su progreso. Probablemente, a principios de año, se esperaba que Rafa mejorara mucho durante esta temporada. Pero creo que ahora mismo está entre los diez primeros de la 'Race'. Así que no se trata solo de una progresión, no; pienso que ya es una realidad. Está jugando con mucha confianza", inició Carreño en su declaración.

Rafael Jódar, de España, celebra tras ganar su partido de cuarta ronda masculina en el Abierto de Roland Garros, en París / TERESA SUAREZ / EFE

La afirmación de Carreño es totalmente cierta. Rafa Jódar está entre los diez mejores jugadores de esta temporada, ocupando la novena posición de la 'Race' de la ATP. Cabe recordar que los ocho que lideren esta lista a final de curso serán los que jueguen el Torneo de Maestros en Turín. A diferencia del ranking normal de la ATP, la 'Race' solo se basa en los puntos conseguidos ese mismo año, empezando todos con el casillero a cero.

"Es muy difícil de vencer. Opino que lo da todo en sus partidos. Ya veremos cuál es su mejor nivel. Pero, por el momento, está jugando increíble, con mucha confianza, y le deseo lo mejor, por supuesto”. El madrileño se verá las caras con Alexander Zverev en los cuartos de final, el rival más duro posible de los que quedan tanto por ranking como por nivel sobre la tierra batida.

"He jugado contra jugadores muy buenos en mi carrera. No sé exactamente qué puede llegar a ser. Pero seguro que seguiremos hablando de él durante los próximos 15 años. No sé si ahora mismo puede competir con Carlos y Jannik, pero seguro que en el futuro sí", confirmó Carreño, que no juega contra Alcaraz ni Sinner desde el año 2022.

"Va por el camino correcto"

Al tener 19 años, es evidente que Jódar puede mejorar muchos aspectos de su juego. "Creo que puede mejorar en todo. Es un jugador muy joven, solo tiene 19 años. Es su primer año en el circuito. Así que creo que puede mejorar en muchos aspectos. Pero eso también es muy bueno para él porque está jugando a un nivel excelente y aún puede mejorar. Yo no soy quien tiene que decirle qué hacer. Tiene a su entrenador y a su padre para que le orienten. Van por el camino correcto y estoy seguro de que pueden continuar así".

Carreño confía en que Jódar plante cara a Zverev en el choque de cuartos. "Bueno, yo no, pero Rafa seguro que puede soñar con ganarle, ¿por qué no? Creo que ha perdido muy pocos partidos en tierra este año y los que ha perdido han sido contra jugadores top. Va a ser un partido bonito para él, una primera vez seguramente en la Philippe-Chatrier, primera vez en esa pista y unos cuartos de final. Si está en cuartos de final, todo puede pasar".