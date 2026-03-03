Duro sorteo para Alcaraz en Indian Wells: Atmane o Dimitriov, y Djokovic en una posible semifinal

El español Carlos Alcaraz debutará en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells contra el ganador del duelo entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane, de acuerdo al sorteo celebrado este lunes. Atmane, 52 del mundo, derrotó la semana pasada a Dimitrov (número 42) en los dieciseisavos de final del ATP 500 de Acapulco (México).

El torneo de Indian Wells arrancará este miércoles y terminará el 15 de marzo, aunque ya están en marcha las rondas clasificatorias. Alcaraz quedó emparejado en el mismo lado del cuadro que Novak Djokovic (3 del mundo), con el que se enfrentaría en unas hipotéticas semifinales. En su camino hacia los cuartos de final, el rival más duro es el australiano Alex de Miñaur (número 6).

En el otro lado del cuadro, Jannik Sinner (número 2 del ránking) debutará con James Duckworth (n.83) o un rival proveniente de la fase clasificatoria previa. El italiano podría enfrentarse en la ronda de cuartos de final con Ben Shelton (número 8) y en semifinales con Alexander Zverev (n.4) o su compatriota Lorenzo Musetti (n.5).

El español Alejandro Davidovich también arrancará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre Zachary Svajda y Marin Cilic. También comenzarán en segunda ronda los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo. Cerúndolo lo hará contra Valentin Royer o un rival aún por definir, mientras que Etcheverry podría medirse a Stefanos Tsitsipas o Denis Shapovalov.

El español Rafael Jódar, invitado por el torneo, jugará en primera ronda con el chileno Alejandro Tabilo; Roberto Bautista se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan; y el brasileño Joao Fonseca lo hará ante el belga Raphael Collignon.

En el cuadro femenino del WTA 1.000 de Indian Wells, la española Jessica Bouzas se medirá en primera ronda con la brasileña Beatriz Haddad Maia, mientras que Cristina Bucsa espera rival procedente de la fase previa.

La argentina Solana Sierra se enfrentará a la estadounidense Peyton Stearns y la colombiana Emiliana Arango a Hailey Baptiste.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, debutará en segunda ronda con Alycia Parks o una rival aún por definir, mientras que, por el otro lado del cuadro, Iga Swiatek (número 2) se medirá con Francesca Jones o una tenista procedente de la fase clasificatoria.

También estará en la primera ronda Venus Williams, con una 'wild card' del torneo en ocasión de la edición número 30 desde su debut en Indian Wells en 1997, cuando tenía 16 años. Williams aún no conoce a su rival, que saldrá de las clasificatorias.