El duro régimen al que Toni Nadal sometió a Rafa en sus inicios: "La primera hora sin agua"

Rafa Nadal vuelve a estar en boca de todos. Durante la disputa de su torneo predilecto, Roland Garros, el balear ha estrenado su documental en Netflix, donde se repasa su carrera y los grandes problemas de lesiones que tuvo que lidiar año a año para poderse superar y levantar mil y una veces para poner su nombre como uno de los mejores de la historia del tenis.

Un documental que enseña como fue el transcurso de su último año, 2024, y el proceso de tomar la decisión de dejar el tenis. Mientras se muestra su camino al adiós, se va viajando al pasado, desde sus inicios hasta el Roland Garros de 2022, pasando por todos los capítulos gloriosos y también difíciles de su larga carrera.

Nadal en la presentación de su documental en Netflix / Netflix

En los inicios, cuando empezaba a despuntar, sale a la luz su relación profesional con Toni, a quien Rafa se muestra entregado y agradecido en todo momento. Eran los años 2004 - 2005 y los métodos de trabajo eran muy diferentes a los que ahora se conocen. Para Toni, la mejora solo pasaba por entrenar horas y horas, y la exigencia se conseguía a base de sufrir y de repetir una y otra vez las cosas en pista.

Unos métodos que hoy en día se ejecutan de una forma muy distinta, teniendo otros muchos aspectos en cuenta. Las cargas, la alimentación, el descanso.... todo ello era algo que no se estudiaba ni se trataba para Toni, que exigió al máximo a su sobrino. La realidad es que el resultado final poco o nadase puede cuestionar.

Pero de entre todos los métodos que usó Toni, destaca uno por encima del resto en el documental. Tal como explica el propio Rafa, durante los entrenamientos en sus inicios, su tío le prohibía beber agua durante la primera hora de entrenamiento, haciendo así que su capacidad de resistencia fuera mayor.

Sin duda, una decisión impensable de ver hoy en día, pero que tanto Rafa como su familia aceptaron sin problema entendiendo que ello formaba parte del sacrificio para ser el mejor del mundo.

Una filosofía que dio lugar a muchas anécdotas como la de un torneo que ambos rememoran cuando Rafa era todavía un niño: "En la primera ronda de un torneo, me caí y me rompí un dedo" explica Rafa en el documental. "Cuando le pasó esto a su dedo, le dije a Rafael 'sigue jugando. Juega hasta donde puedas'" comparte Toni. Y como buen soldado, Nadal hizo honor a la palabra lealtad: "Gané el torneo, pero tuve que estar con yeso un mes".

A pesar de que tío y sobrino consolidaron su carrera en base a esta disciplina, para el resto de la familia fueron momentos muy duros tal y como recuerda Ana María Parera, madre de Rafa. "Si me decías en aquel momento '¿tú estás de acuerdo con todo eso?' Te hubiese dicho que no me gusta. Era una filosofía de enseñarle a saber sufrir con el deporte. Siempre le dije lo mismo, 'Rafa, tú no tienes que jugar'. Pero me decía 'no, no, si a mí me gusta hacer esto'" explica en el propio documental..