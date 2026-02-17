Duro golpe para Jaume Munar

Malas noticias para Jaume Munar. El tenista mallorquín, que anunció su retirada del ATP 500 de Doha el pasado lunes por una lesión en el brazo derecho, ha confirmado que estará alejado de las pistas más allá del torneo catarí.

La lesión llega en el peor momento para el español. Munar aterrizaba en Doha con una gran versión tras llegar hasta los cuartos de final de Róterdam. El 'Mágico' se quedó a las puertas de las semifinales tras caer ante Alexander Bublik por 6-4, 6-7 (4) y 7-6.

Munar, en sus redes sociales, se ha mostrado dolido por el momento en el que llega esta lesión: "Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos, ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces. Después de unas pruebas tengo que confirmar que estaré fuera de las pistas por un tiempo debido a una lesión en el brazo derecho", explica.

La gira de tierra, el gran objetivo

El mallorquín, pese a todo, es optimista para lo que viene y anuncia que su recuperación ha arrancado, con el objetivo claro de estar listo para la gira de tierra: "Trabajaremos con todos los posibles para estar en la gira de tierra. Mil gracias a todos los que siempre me apoyáis, y en especial, equipo y familia. La recuperación ya ha empezado, y sin duda, la superaremos", concluye.

Munar debutaba en Doha ante Karen Khachanov, a quien ya derrotó la pasada semana en los octavos de final de Róterdam por 7-6, 3-6, 6-3. Tras la baja del español, jugará en su lugar el japonés Shintaro Mochizuki, quien entra en el cuadro como 'lucky loser' y será finalmente el rival del ruso.

De esta manera, Munar pone una pausa en un año en el que acumulaba un total de cinco victorias y cinco derrotas, llegando hasta los cuartos de final en Róterdam y Adelaida.