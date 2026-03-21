Duro adiós de Badosa en Miami: más lejos del top 100

Paula Badosa no encuentra la regularidad esta temporada. La tenista catalana, que había dejado buenas sensaciones en el torneo de Austin, cayó en segunda ronda de Miami ante la estadounidense Iva Jovic, una de las mayores promesas del circuito. Una derrota que le hace bajar todavía más puestos en el ranking, a pesar de que no defendía muchos.

En la pasada edición, Badosa venía con mejores sensaciones, tras haber logrado un gran resultado en el Open de Australia, llegando a semifinales. Ganó a Victoria Mboko en la primera ronda, una jugadora que actualmente está entre las mejores del mundo, y también pasó el segundo corte ante la danesa Clara Tauson. No pudo presentarse en octavos por lesión.

Esta vez, la catalana se veía obligada a jugar la primera ronda por su posición en el ranking. Venció a Aliaksandra Sasnovich e Iva Jokic la esperaba en la siguiente fase. Un reto difícil que se confirmó prácticamente en el primer juego. La estadounidense rompió el saque de la española en el primer juego del partido. Badosa salvó dos bolas de break, pero a la tercera fue la vencida.

No era la mejor manera de entrar al partido, eso está claro. Sin embargo, la española siguió apretando y le devolvió el golpe rápidamente para colocar el 1-1. Una rotura para cada una y aquí no ha pasado nada. La dinámica de 'breaks' no acabó ahí y Paula no fue capaz de sostener el servicio y verse por primera vez en el encuentro por delante. Al primer descanso, ninguna había ganado un juego con su saque.

Badosa tuvo en su mano seguir con la racha de roturas y tuvo hasta cinco oportunidades seguidas. Ninguna la aprovechó. Jovic abrió brecha y fue un golpe duro para la catalana, que además volvió a perder el servicio. En un visto y no visto, la norteamericana se colocó 5-1 en un duelo más igualado de lo que reflejaba el marcador. Badosa ganó su primer juego con el saque y Jovic remató la primera manga.

Más lejos del top 100

En el segundo set, se hizo más evidente la diferencia de nivel actual entre ambas. Jovic se mostró más sólida con su saque y no permitió ninguna bola de break. Ganaba sus juegos con facilidad y hacía mucho daño al resto. Badosa necesitaba meter los primeros para ir sumando, ya que los intercambios le costaban un mundo. Tan solo un 27% de puntos ganados con segundo saque.

La estadounidense rompió el saque de la española hasta en dos ocasiones y dejó un resultado doloroso: 6-2 y 6-1. Un partido que pudo ser más igualado, pero en el que Paula no fue capaz de aguantar el ritmo de una jugadora con mayor explosividad y físico. Badosa se despide de Miami en segunda ronda y pierde puntos para situarse actualmente en la posición número 113 del mundo. Doloroso cuanto menos.