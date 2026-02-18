La dura confesión de Paula Badosa en redes sociales: "Soy la primera en tener pesadillas"

Paula Badosa volvió a retirarse de un partido, esta vez contra la ucraniana Elina Svitolina en el WTA 1000 de Dubái. Un palo duro para la tenista catalana, que había mostrado una gran versión contra una de las mejores tenistas del planeta. Aun así, un usuario de la red social 'X' no dudó en criticar sus constantes retiradas. Una frase que fue respondida por la propia jugadora.

"Paula Badosa es muy irrespetuosa con el tenis. No te puedes retirar de todos los torneos", escribió el usuario anónimo de 'X'. La catalana ya se había bajado del torneo de Catar, hace una semana, antes de ni siquiera participar. Tampoco pudo finalizar el último partido de 2025, en China, donde abandonó a los seis juegos de encuentro. La respuesta deja en evidencia el calvario por el que está pasando.

"No tienes idea de que lo que es vivir con una lesión crónica y aun así, elegir seguir luchando. Levantarte cada día sin saber si tu cuerpo va a responder, buscando soluciones y peleando por lo que amas, darlo todo aunque sea tan difícil", inició Badosa, que cae al puesto 84 del ranking WTA y peligra su presencia en el 'top 100', un puesto muy alejado de su verdadero nivel.

"Créeme: soy la primera que sufre y que pasa por incontables pesadillas intentando encontrar soluciones cada día, y aun así salto a la pista y vale la pena siempre. Así que voy a seguir intentándolo. Porque esto va de intentarlo y no va a cambiar. Voy a seguir empujando", reconoció la catalana, que está apuntada para el torneo de Mérida, en México, que se celebra entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

Paula Badosa no pudo continuar en el partido contra Elina Svitolina / EFE

"Hago esto por pasión y por mí misma. E incluso si solo hay un 1% de opciones de seguir adelante, las cogeré. Es como lo veo y como entiendo la vida. Si no te gusta, no tienes que seguirme. Y siento informarte de que no me voy a retirar, así que me vas a seguir viendo un tiempo. La próxima vez, cambia de canal", continuó Badosa, harta de las críticas de algunas personas en redes.

"Ojalá el sol vuelva a brillar pronto"

Paula finalizó su escrito matizando que "luego nos quejamos de que vemos jugadores o gente sufriendo por salud mental, pero no me sorprende con la cantidad de odio y 'expertos' que vemos por aquí" y agradeciendo a las personas que sí la apoyan siempre, "gracias por estar conmigo en este viaje y siento daros tan malos ratos. Ojalá el sol vuelva a brillar pronto".

La siguiente parada de relevancia en el circuito WTA es Indian Wells, torneo que se celebra entre el 4 y el 15 de marzo. Queda en duda la participación de Badosa para dicha cita, aunque la decisión que tome para Mérida será una señal de cómo está realmente la catalana. Acortar plazos no será la solución para una lesión que lleva persiguiéndola desde hace años.