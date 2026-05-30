La dura confesión de Djokovic: "No sé si voy a volver a Roland Garros"

Novak Djokovic se despidió de Roland Garros tras un partido memorable. El serbio tuvo al alcance de su mano el pase de los octavos de final, dominando plácidamente el partido contra Joao Fonseca en la Phillipe Chatrier, pero todo se complicó a partir del tercer parcial. El resultado final fue una remontada épica del brasileño en un duelo que duró cinco horas.

El balcánico tenía una oportunidad única para luchar por su Grand Slam número 25, después de la derrota de Jannik Sinner en segunda ronda. Sin embargo, esta edición de Roland Garros no deja de sorprendernos y Nole sucumbió ante una de las mayores promesas del tenis mundial. Con su derrota, se confirma que el ganador del torneo conquistará su primer Grand Slam. Sea quien sea.

Fonseca se saluda con Djokovic / EFE

"La cantidad de horas que jugué en tres partidos aquí sentí como si hubiera jugado todos los torneos de los últimos tres meses. Creo que estaba jugando un tenis muy bueno, a gran nivel. Teniendo en cuenta que estuve lesionado tres meses y que intentaba volver", analizó el serbio en rueda de prensa, catalogando el partido como "increíble".

"Luego prácticamente ir directamente a un Grand Slam en esta superficie, que es muy exigente y donde necesito más tiempo para encontrar sensaciones, creo que el nivel fue realmente bueno. Estaba contento con mi nivel. Claro que ahora mismo estoy decepcionado porque acabo de salir de la pista y estuve cerca de ganar, pero es lo que puedo decir".

Cuando un periodista le preguntó sobre si las bajas de Alcaraz y Sinner le habían afectado mentalmente para el partido, metiéndole más presión para conquistar su ansiado vigesimoquinto Grand Slam, Nole cortó en seco esa pregunta: "Déjame parar aquí. No. He perdido en tercera ronda. Hablemos de otra cosa. Gracias", respondió tajante, como si no quisiera pensar en ello.

Próxima parada: Wimbledon

Una de las grandes dudas es si el balcánico disputó su último partido en Roland Garros. Y es que el Grand Slam de arcilla es quizá el más complicado para Nole, teniendo en cuenta que la superficie exige más físicamente que Wimbledon o los Grand Slams de pista dura. De hecho, donde puede tener una oportunidad es en Londres en apenas un mes y medio.

"No sé si el año que viene volveré a jugar en Roland Garros", respondió Nole, sin despejar las dudas. Todo hace indicar que su próximo torneo será directamente Wimbledon, ya que no se ha dejado ver en los últimos años en torneos previos como Halle o Queen's. En esta edición tampoco estará Carlos Alcaraz, por lo que el serbio no tendría que verse las caras con él y Sinner por el camino.