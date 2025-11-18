La dura confesión de Badosa sobre su calvario con las lesiones: "Es muy frustrante"

Paula Badosa ha tenido un 2025 agridulce. Lo empezó con mucha ilusión tras llegar a semifinales del Open de Australia, encadenar buenos torneos, regresar a los puestos más altos del ranking... pero sus esperanzas de encontrar por fin regularidad no duraron demasiado. Otra vez más, como durante casi toda su carrera, la española volvió a acusar el interminable calvario que atraviesa con las lesiones, que enterró cualquier opción que tenía la tenista de disputar el resto de la temporada en condiciones normales.

Sus dolencias la llevaron a anunciar en septiembre que ponía fin a su temporada de manera prematura. Fue un golpe duro para la española, que siempre se ha visto como una de las mejores raquetas del circuito a su máximo nivel, pero que no puede mostrarlo por sus interminables dolencias físicas. Paula lleva preparándose desde entonces con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas posibles a inicios de 2026, un momento decisivo en su carrera para saber si puede dar ese paso adelante que las lesiones le impiden dar.

Un calvario con las lesiones

La española visitó este lunes el programa 'La Revuelta' de La1 donde dejó algunas interesantes reflexiones sobre sus últimos meses: "He tenido un año jodido", confesó con sinceridad Paula. "Llevo cuatro semanas de pretemporada, ahora me quedan seis más... es mentalmente duro", explica Badosa, que sabe que para arrancar 2026 con garantías debe primero prepararse a conciencia esta recta final de año.

2026 va a ser el año de Paula Badosa



Tiene toda la pinta porque se está marcando la pretemporada de su vida. Está a un nivel altísimo #LaRevuelta @paulabadosa pic.twitter.com/Pt05QrOYbL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

"Estaba jugando muy bien", recuerda Paula sobre su inicio de 2025. "Empecé el año diciendo "este es mi año". Y ahí me he quedado. Venía de la lesión de antes, volví, pero todo se fue rápido", explica con frustración Badosa, que no oculta su malestar por la situación que atraviesa. "Es todo muy físico, muy mental, muy exigente. Me entra mucha frustración, sobre todo cuando vuelvo a la competición y veo el nivel que puedo tener. Ves a las jugadoras contra las que juegas mentalmente, ves que no puedes llegar y es difícil", se sincera.

De cara al futuro, su expareja David Broncano, presentador en 'La Revuelta', le recuerda su principal sueño como tenista: "Me despierto todos los días queriendo ganar un Grand Slam y me cambiaría por mi personalidad", reafirma la tenista sobre sus planes de futuro. "Pero también he logrado muchas cosas y estoy orgullosa de eso". Una mentalidad inquebrantable para una tenista lista para competir contra las mejores raquetas del circuito... siempre que las lesiones la respeten.