La dupla Nadal - Alcaraz, una oportunidad de 'oro' para España

Este miércoles David Ferrer dio la noticia que ilusionó al tenis español: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz serán la cabeza de cartel del tenis español y pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París. Completarán un equipo en el que también estarán Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Marcel Granollers, número 1 del mundo en dobles.

Nadal y Alcaraz formarán la primera pareja, mientras que la segunda todo apunta a que sean Marcel Granollers juntamente con Davidovich. Pero la dupla entre balear y murciano ha sido, como no podía ser de otra manera, la que ha despertado la ilusión entre la parroquia española. La pareja formada por la leyenda del tenis y el nuevo flamante campeón de Roland Garros ha generado grandes expectativas de cara a la cita olímpica de París.

Pese a que a lo largo su carrera Nadal se ha convertido en un hito del tenis en la modalidad individual, también ha podido dejar huella en los dobles. El balear ya sabe lo que es ganar un oro olímpico por parejas. En Río 2016 logró el oro en dobles masculino junto a Marc López.

Partidos menos físicos para Nadal

Tras su ausencia en Tokio 2020, Nadal ve en París una oportunidad de oro de, conjuntamente con Alcaraz, poder volver a 'tocar plata'. Al ser partidos menos físicos en los que no se necesita tanto desgaste, los dobles para Nadal se presentan como una gran oportunidad de volver a mostrar el buen juego que se le pudo ver en Roland Garros ante Zverev, pero, esta vez, con el beneficio de ser partidos menos exigentes.

Sin experiencia para Alcaraz

Todo lo contrario a su pareja, ya que Carlos Alcaraz tan solo ha jugado nueve partidos de dobles. El reto de murciano es mayúsculo. El reciente campeón de Roland Garros volverá a las pistas francesas sin tener experiencia en esta modalidad, pero su juego ofensivo y su valentía, conjuntamente con la veteranía de su 'partenaire', pueden ilusionar a los aficionados españoles de que lograr el oro olímpico es más que posible.

Nadal y Alcaraz / AP

David Ferrer, al ser preguntado por su equipo y por la dupla formada por Nadal y Alcaraz, se mostró optimista de cara a lograr grandes cosas: "Estoy muy ilusionado, me enorgullece formar parte de esto. Estoy con muchas ganas y ojalá se pueda dar. No me puedo quejar del equipazo que tengo. Me encantaría que hubiera más de una medalla, pero veremos. Tengo plena confianza en que haya buenos resultados".

¿Más ilusión que realismo?

Quizás haya más ilusión que realismo. Ni el balear ni el murciano han competido juntos en la modalidad de dobles y se verán las caras ante rivales que llevan temporadas jugando juntos. Pero, a veces, la confianza y las ganas que presentan tanto Nadal como Alcaraz, son más que suficientes para ilusionarse en que puedan hacer grandes cosas.