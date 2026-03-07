El duelo que puede complicar a Sinner en Indian Wells: llegó Shapovalov

Jannik Sinner debutó cómodamente ante el checo Dalibor Svrcina y está en tercera ronda del torneo de Indian Wells. El italiano volvía a acudir a pista después de una derrota sonada en Doha, pero no mostró ningún signo de debilidad en esta ocasión. Exhibió su poderío en los intercambios y tan solo permitió que su rival ganara dos juegos en todo el partido.

"Me hace muy feliz estar aquí compitiendo de nuevo. He disfrutado de ver algunos amigos que tengo en la zona y a los que no pude ver el año pasado y aproveché para venir pronto y disponer de tiempo para relajarme y jugar al golf, pero, sobre todo, para entrenar. Mentalmente me siento en una posición ideal, estoy muy fresco y con ganas de maximizar mi potencial y seguir mejorando como tenista", comentó Sinner después del partido.

Además, con este triunfo en Indian Wells ha alcanzado un récord a la altura de muy pocos; concretamente a la de Jimmy Connors, Guillermo Vilas y John McEnroe. El italiano completó con la máxima efectividad sus primeros 50 encuentros contra rivales fuera del top-50, dejando su balance en 50-0. Nadie fuera de este selecto grupo ha sido capaz de tumbar al transalpino.

El próximo rival del número dos del mundo será Denis Shapovalov. El canadiense, ubicado en el número 39 del ranking, ha sido siempre un hueso duro de roer para Jannik. El último duelo entre ambos se remonta al pasado US Open, donde Shapovalov le arrebató el primer set, poniéndole en serios apuros. Sinner tuvo la ventaja de que el encuentro era a cinco mangas. No será así esta vez.

El otro partido entre ambos, solo se han celebrado dos desde que son profesionales, acabó de diferente forma. Shapovalov venció en cinco sets a Sinner en el Open de Australia de 2021. Evidentemente, el nivel del italiano ni se acercaba a su versión actual, pero para el italiano nunca ha sido un paseo enfrentarse al canadiense. En Indian Wells, será la primera vez que se vean las caras fuera de un Grand Slam.

Denis Shapovalov, próximo rival de Sinner / JOHN G. MABANGLO

El camino de Shapovalov hasta la tercera ronda no ha sido nada fácil. En su debut, tuvo que vencer a Stefanos Tsitsipas en tres mangas, mientras que en segunda superó a Etcheverry en el tie-break final. Se trata de un jugador irregular, pero que se crece en los grandes escenarios como ha ido demostrando en este inicio de año.

El objetivo de Sinner para alcanzar a Alcaraz

Sinner tiene una gran oportunidad en este torneo para recortar puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP. Indian Wells fue una de las paradas que tuvo que saltarse por la sanción por dopaje del año pasado, por tanto no defiende puntos en la gira norteamericana. Cada victoria acrecienta el número que figura al lado de su nombre y mete algo más de presión al indiscutible número uno.

En el caso de Carlos Alcaraz, el español debutará este sábado en el torneo frente a un viejo conocido como Grigor Dimitrov. El búlgaro encadena varios meses de dudas y problemas físicos, pero ha dado un paso adelante en Indian Wells para regresar a un buen nivel. El murciano venció precisamente a Grigor en Indian Wells de manera apabullante: un doble 6-1.