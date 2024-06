Draper acaba con la racha de Alcaraz

Carlos Alcaraz no pudo repetir la hazaña del año pasado en Queen's. El murciano, que tenía un duelo duro ante Jack Draper, se vio superado por el ídolo local (6-7, 3-6), que exhibió su potente primer saque durante todo el partido. De esta forma, el español da por finalizada su racha de trece victorias consecutivas en hierba.

Durante el partido sucedió lo que se esperaba. Jack Draper se mostró intratable en todo el primer set, ganando no solo sus primeros servicios, sino también más del 85% de los puntos jugados con segundo. Al otro lado, el número dos del mundo podía hacer muy poco al resto, pero cumplía con su servicio.

Avanzaban los juegos y cada uno aprovechaba los puntos con su saque para seguir avanzando en el set, aunque se veía más cómodo a Draper y con más sensación de seguridad. El partido se decidió en el tie-break, donde se rompió la igualdad y uno de los dos tenistas lo supo afrontar con mayor efectividad.

Era el caso de Draper. Al británico no le temblaron las piernas y sumó con su servicio sin problemas. En cambio, Alcaraz falló, cuando no podía hacerlo, dos bolas fáciles para verse 2-6 en contra. Su rival acabó apuntándose la manga en su primera oportunidad con su saque. Había sido superior.

Cuando se esperaba un cambio en el segundo set, no lo hubo. La dinámica del partido fue muy similar a la de la anterior manga, con ambos tenistas cumpliendo con su saque. Hasta que llegó la primera rotura del partido. La tuvo Draper y no falló. El británico se puso 4-2 a favor y ya parecía imposible una remontada del español, que no había tenido ni una sola oportunidad de rotura en el partido.

Jack Draper, celebrando la victoria / AP

Aun así, pudo devolver el break en el siguiente juego. Draper tan solo tuvo un fallo en el partido, y lo resolvió de manera excelente, como todo su partido, con un puntazo. Jack estaba a un solo juego de llevarse el encuentro y de eliminar al campeón de la edición pasada del torneo.

Charly lo intentó. De hecho, salvó varias bolas de partido en el siguiente juego para meter presión a su rival. Cuando Draper sacaba para ganar el partido, Alcaraz se colocó 0-30. A un solo punto de tener una 'vida' más y poder entrar en el partido. Pero el primer servicio de su rival fue demasiado.

No hubo una oportunidad más

Draper acabó remontando el juego y ganando los siguientes cuatro puntos. Falló Alcaraz con la derecha y, con ese error, puso punto y final a una racha de trece victorias consecutivas en hierba. El murciano se ha quedado a un solo triunfo de igualar a Nadal, aunque tiempo para volver a intentarlo le sobra.

Tras la derrota en octavos de Queen's, el número dos del mundo ya se centra en Wimbledon, que arranca la primera semana de julio. El español no ha podido repetir la espectacular gira de hierba del año pasado, pero tiene la posibilidad de ganar por primera vez dos Grand Slam en una temporada. Queda mucho por hacer todavía.