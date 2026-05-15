El drama de Sinner en Roma: calambres, vómitos, temblores y tiempo médico

Tras disputarse el primer set de las semifinales de Roma, todo hacía indicar que iba a ser otro partido plácido para Jannik Sinner. El italiano salió muy enchufado y estuvo cerca de meterle un rosco (6-0) a Daniil Medvedev, que poco a poco fue amoldándose al partido e incomodando cada vez más al tenista local. Todo cambió a partir del segundo set.

Medvedev se colocó 3-0 a favor y fue entonces cuando aparecieron los problemas para Sinner. Un cambio tan repentino tenía que explicarse de alguna manera, y el italiano empezó a cojear cada vez que se dirigía a la toalla entre puntos. El ruso se dio cuenta de ello e intentaba sacar lo más rápido posible para evitar que Jannik tuviera descanso.

Además, los puntos cada vez eran más largos, con un Medvedev que lo devolvía todo, como le suele gustar a él, lo que provocaba que Sinner acabara más desgastado todavía. Los problemas llegaron a su punto álgido cuando el número uno se dirigió a una esquina de la pista, se puso de espalda a la cámara y vomitó. La situación era preocupante en Roma.

De manera totalmente inesperada, Sinner siguió luchando y fue capaz de salvar bolas de break en contra y empatar el partido (3-3). A pesar de todo el esfuerzo que haría en la segunda manga, superando los dolores de pierna y su indisposición, acabaría perdiendo por 7-5. Medvedev igualaba el partido y Sinner temblaba en el banquillo mientras intentaba beber agua y relajarse.

Durante el tercer set, el italiano seguía quejándose constantemente de su físico, pero se puso por delante en el marcador tras lograr otro break. En uno de los descansos, pidió tiempo médico para tratarse de calambres. Algo que está prohibido, pero que él justificó como unas dolencias en la pierna. A Medvedev le molestó esta situación, consciente de que su rival estaba jugando con la legalidad. Algo que hacen todos.

Con 4-2 a favor de Sinner en el tercer set, la lluvia interrumpió el juego. Los jugadores tuvieron que retirarse de la pista. Una pausa que beneficiaba a Jannik Sinner para recuperar energías e intentar cerrar el partido tras la vuelta. El ruso no quería parar el partido y estaba dispuesto a jugar bajo el diluvio. Algo que ni la juez de silla ni Sinner permitieron.