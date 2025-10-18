Drama para Rune: se rompe el tendón de Aquiles

Holger Rune dice adiós a lo que queda de temporada y al inicio de la siguiente. El danés se rompió el talón de Aquiles en las semifinales del ATP de Estocolmo, donde luchaba con un Ugo Humbert por un puesto en la final, y se vio obligado a retirarse del partido entre lágrimas. Una lesión grave que le mantendrá alejado un largo tiempo de las pistas.

"Creo que me he roto el tendón de Aquiles", le dijo Holger a su fisioterapeuta cuando se dirigió hacia el banquillo para atender al tenista, que estaba con lágrimas en los ojos y sin poderse creer lo que acababa de suceder. No se retorcía del dolor de la rotura, pero el problema iba mucho más allá: perderse lo que queda de 2025 y, prácticamente seguro, el primer tercio de 2026.

Rune se había llevado el primer set del partido por 6-4 y se mantenía firme en el segundo, donde reinaba la igualdad en el marcador (2-2). Fue entonces cuando notó un fuerte dolor en el talón y no pudo devolver una bola del francés. Saltaron las alarmas, sobre todo en la cara de Rune, que se temió lo peor desde un inicio.

Después del partido, Aneke Rune, madre del tenista, confirmó a los medios de comunicación la peor de las noticias. "No hay duda. Se trata de una rotura del tendón de Aquiles. Estará de baja entre tres y seis meses", confirmó. Parece difícil que en tan solo un trimestre pueda volver, aunque tiene la suerte de ser un jugador joven, con la energía suficiente para recuperarse lo antes posible.

Holger Rune no se lo podía creer / X

De esta forma, Rune dice adiós a las ATP Finals, que eran su principal objetivo para este final de año. Actualmente, se encontraba en el número 11, con posibilidades de colarse entre las últimas plazas que daban acceso a Turín. Aun así, el esfuerzo de jugar torneos de menor categoría le ha pasado factura y deberá preparar con tranquilidad el próximo año.

¿Cuándo volverá Rune?

El danés deberá someterse a una cirugía, por lo que también está descartado para el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Cuando esté listo para volver a las pistas, deberá poco a poco volver a su máximo nivel. Como pronto, la gira de tierra batida, donde mejor rinde, marcará su retorno.

"Es una pena por Rune y quiero que vuelva pronto. Jugó mejor que yo y no quiero hablar mucho de la final. No era como se suponía que iba a suceder", comentó Ugo Humbert, su rival en el partido. 2025 no ha sido el mejor año para el danés, que no ha logrado buenos resultados en los grandes torneos y se ha alejado del 'top ten', al que perteneció durante varios años.