Dr. Ángel Ruiz Cotorro, médico de Rafa Nadal: "Las cualidades de Nadal y Alcaraz son raras de encontrar"

El doctor Ángel Ruiz-Cotorro, referente mundial en medicina deportiva y figura clave en la carrera de Rafa Nadal, atiende a SPORT para hablar sobre su experiencia en el tenis y analizar las figuras de Nadal y Alcaraz.

Eres un referente en el ámbito médico del mundo del tenis. ¿Qué has aprendido en este deporte que no hayas podido aprender en la clínica?

Muchas cosas. En la clínica la situación es diferente. Ves al paciente dentro de un entorno hospitalario, realizas exploraciones, pruebas de esfuerzo y análisis generales. Es un entorno cerrado donde aprendes muchísimo sobre medicina, metodología, seguimiento y control del deportista.

Pero el verdadero partido se juega en la pista. Ahí es donde un médico del deporte aprende más: conoce al deportista de verdad, su forma de entrenar, sus actitudes, su mentalidad y cómo se comporta en competición. No se trata solo de saber qué lesión tiene o cómo prevenirla, sino de entender qué ocurre cuando compite. Eso es lo que más me ha enseñado. Comprender el deporte, comprender al deportista y poder ayudarle en su día a día.

¿Cómo se previenen las lesiones y qué técnicas ofrecéis en vuestra clínica?

La prevención empieza por el conocimiento profundo del deportista. Lo primero es hacer una historia clínica muy completa: antecedentes familiares, historial deportivo, lesiones previas y situaciones vividas.

Después hay que comprobar si “el motor funciona”, como me gusta decir. Es decir, valorar si está capacitado para practicar deporte a alto nivel: cómo responde el sistema cardiovascular, cómo reacciona el organismo a intensidades elevadas y si existe seguridad médica para competir.

A partir de ahí realizamos una exploración por aparatos y una revisión exhaustiva del aparato locomotor, teniendo en cuenta el deporte que practica cada persona, porque cada disciplina tiene su propia patología específica.

También analizamos la biomecánica del pie, el apoyo, la marcha y, si es necesario, realizamos ecografías sobre la marcha para estudiar tendones o estructuras lesionadas. Sumamos prueba de esfuerzo, composición corporal, analíticas, nutrición y recogida continua de datos mediante una aplicación médica 24/7.

Con toda esa información creamos protocolos individualizados de prevención: ejercicios, rutinas, seguimiento y control diario. Nuestra visión es completamente holística.

Ángel Ruiz Cotorro / EFE

¿Cómo es un día en la vida de un deportista profesional a nivel de salud y prevención?

Es una vida dura y muy exigente. En un deporte individual nadie te sustituye. Si no estás bien, sales tú igualmente. Por eso el jugador necesita mantener durante todo el año un nivel físico, mental y competitivo muy alto. Normalmente entrenan entre tres y cinco horas al día, dependiendo de la edad y del momento de la temporada. A eso hay que añadir la parte técnica de tenis, la preparación física, la recuperación y todas las rutinas preventivas. En realidad son muchas horas de trabajo diario.

Además, compiten entre 20 y 30 semanas al año. Antes existían pretemporadas largas de seis o siete semanas que daban una base física sólida. Ahora casi no existe eso. Terminan una competición y vuelven a empezar otra. Se trabaja por ciclos o microciclos de 10 o 15 días, aprovechando cualquier ventana disponible para mantener el rendimiento.

Como médico personal de Rafa Nadal, ¿cómo ha sido tu experiencia con él? ¿Cuál fue su momento más complicado?

Sin duda, el momento más complicado fue entre 2004 y 2005, cuando se descubrió su lesión. Ese fue el punto más delicado.

A partir de ahí fuimos conviviendo con esa situación y con las distintas consecuencias que generaba, especialmente en la rodilla. Durante más de veinte años hemos trabajado para tratarla, controlarla y buscar soluciones constantes.

¿El tenis de hoy es más difícil que en el pasado? ¿Rafa Nadal habría podido competir al mismo nivel en otras épocas?

Rafa Nadal habría podido competir en cualquier época, sin ninguna duda. Fue un jugador que supo evolucionar continuamente. El Nadal de 2012 no era el mismo que el de 2014, ni el de 2022 cuando ganó Australia. Se fue adaptando al tenis moderno, a las exigencias físicas y al circuito durante dos décadas.

Los grandes jugadores siempre se adaptan. Y los muy grandes, todavía más.

Tenis dobles masculino: Alcaraz/Nadal VS Krajicek/Ram / JUANJO MARTIN

A nivel físico, ¿qué diferencias más evidentes hay entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz?

Genéticamente son distintos, aunque comparten rasgos excepcionales. Ambos tienen muchísima potencia, explosividad y resistencia. Son cualidades raras de encontrar juntas.

Quizá Rafa tenía una mayor potencia muscular, mientras que Carlos posee más flexibilidad y elasticidad articular. Pero en ambos casos hablamos de condiciones físicas extraordinarias.

Por último, ¿qué consejos darías a los deportistas que están empezando en el mundo profesional?

El tenis es una carrera de maratón, no un sprint. Hay que respetar cada etapa, prepararse bien y progresar poco a poco.

Es fundamental trabajar la prevención, adaptar el físico a la alta competición y respetar tanto los tiempos biológicos como las lesiones cuando aparezcan. Querer correr demasiado suele pagarse caro.

Y también dar mucha importancia a la técnica. La técnica es biomecánica, y una buena biomecánica es probablemente una de las mejores formas de prevenir lesiones.