Dónde ver Roland Garros en directo, online y por TV en España

Roland Garros 2026 ha abierto sus puertas una temporada más. París se convertirá en los próximos días en el epicentro del tenis mundial, donde las mejores raquetas del circuito se reunirán para disputarse la Copa de los Mosqueteros.

Entre los favoritos a llevarse el título en la Philippe Chatrier, Jannik Sinner destaca por encima de todos ellos. Campeón en Madrid y Roma, el tenista italiano aspira a hacer una gira de tierra perfecta con el broche final en Francia. De hacerlo, el italiano habría completado todos los Masters 1000 y los cuatro Grand Slams a la insultante edad de 24 años, un hito histórico que puede lograr en apenas unos días.

Jannik Sinner, celebrando un punto / ETTORE FERRARI

Y es que la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión catapulta las opciones de Jannik en cualquier torneo. El murciano sigue recuperándose de sus dolencias en la muñeca que le han hecho perderse la totalidad de la gira de tierra, algo que Sinner ha aprovechado para encadenar victoria tras victoria. Ahora, el italiano quiere sacarse la espinita tras perder la final de Roland Garros 2025, donde tuvo hasta tres bolas de partido pero que Carlos Alcaraz supo remontar contra todo pronóstico.

Miradas puestas también en Rafa Jódar, la principal baza española en Roland Garros. Hay expectación por saber hasta qué punto puede llegar el madrileño tras sus recientes actuaciones en el circuito y Rafa se presenta como una de las grandes alternativas a Sinner en el caso de que el italiano no sea capaz de ofrecer su nivel habitual.

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

Los partidos de Roland Garros 2026 se podrán ver en España por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.