Dónde ver todos los partidos del US Open 2025 por TV, online y en directo en España

El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, está en marcha desde este domingo 24 de agosto y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del torneo por TV, online y en directo en España.

Desde el domingo 24 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre, las principales raquetas tanto del circuito masculino como del femenino se darán cita en Nueva York con el objetivo de conquistar el codiciado trofeo y de obtener -o defender con éxito- los 2000 puntos en el ranking que el torneo reparte para el ganador y la ganadora.

El US Open 2025 se celebrará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows (Nueva York), sede del torneo desde 1978. El recinto cuenta con un total de 22 pistas pistas dentro de sus instalaciones y 11 adicionales en el parque adyacente en las que se disputarán los diferentes partidos de la competición, quedando reservados los más importantes para la Arthur Ashe y la Louis Armstrong.

Cada día de competición, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2025?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

