Dónde ver el Six Kings Slam 2025 por TV, online y en directo desde España

El Six Kings Slam 2025 abre el telón hoy miércoles 15 de octubre con la disputa de sus dos primeros partidos, ambos correspondientes a los cuartos de final. Esta tarde tendrá el lugar el estreno de 4 de los 6 integrantes del torneo de exhibición saudí, que se extenderá hasta el próximo sábado 18 de octubre.

Tal como sucedió el año anterior, la segunda edición del Six Kings Slam ocupará cuatro días en el calendario de los tenistas, aunque uno de ellos se reserva para la jornada de descanso obligada por la ATP. El miércoles 15 y el jueves 16 se disputan los cuartos y las semifinales respectivamente, mientras que el sábado 18 está reservado para el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final.

Taylor Fritz y Alexander Zverev serán los encargados de abrir el telón del torneo saudí hoy miércoles 15 de octubre a partir de las 18:30 horas (CET) con la disputa del primer cruce de los cuartos de final, ronda que concluirá esta misma jornada tras la disputa del Tsitsipas vs Sinner.

Los ganadores de estos dos primeros cruces volverán a salir a escena el jueves 16 de octubre para citarse con Alcaraz y Djokovic en semifinales. El rival del murciano saldrá del choque entre Fritz y Zverev, mientras que el serbio se enfrentará a Tsitsipas o a Sinner. La penúltima ronda del torneo dará paso a una jornada de descanso que antecederá al partido por el tercer y cuarto puesto y a la gran final.

Miércoles 15 de octubre Fritz vs Zverev: 18:30 horas (CET)

Sinner vs Tsitsipas: A continuación Jueves 16 de octubre Alcaraz vs Fritz o Zverev: 14:00 horas (CET)

Djokovic vs Sinner o Tsitsipas: A continuación Sábado 18 de octubre Tercer y cuarto puesto: 14:00 horas (CET)

Final: A continuación

¿Dónde ver el Six Kings Slam 2025 por TV y online en España?

En España, todos los partidos que conforman el Six Kings Slam 2025 se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Six Kings Slam 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y el mejor resumen de la jornada.