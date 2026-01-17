Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV, online y en directo

El Open de Australia 2026 abre el telón este domingo 18 de enero y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la presente edición del primer Grand Slam de la temporada por televisión, online y en directo desde España.

Una vez iniciada la acción en el cuadro principal, el Open de Australia monopolizará las dos próximas semanas del calendario tenístico, teniendo su esperado colofón el próximo domingo 1 de febrero con la disputa de la gran final. La actividad arrancará cada día a las 11:00 hora local (1:00 horas CET), mientras que la sesión nocturna se celebrará a partir de las 17:00 hora local (7:00 horas CET).

Carlos Alcaraz, gran aspirante a conquistar el primer 'Major' del año, será junto a Sinner el gran reclamo del primer día de competición. El de El Palmar inicia su andadura en Australia midiendo sus fuerzas ante Adam Walton y, si todo avanza según lo esperado, no cruzará su camino con el de San Cándido hasta la disputa de la gran final.

Carlos Alcaraz se estrena en el Open de Australia 2026 este domingo 18 de enero / JOEL CARRETT

¿Dónde ver todos los partidos del Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.