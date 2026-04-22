Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 por TV, en directo y online

El Mutua Madrid Open 2026 da su esperado pistoletazo de salida este miércoles 22 de abril y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del Masters 1000 madrileño por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

Desde el miércoles 22 hasta el próximo domingo 3 de mayo, algunas de las mejores raquetas del circuito en categoría masculina y femenina se dan cita en la Caja Mágica con el objetivo de añadir este prestigioso trofeo a sus vitrinas. Los 128 participantes de cada categoría llegan a la capital española con el objetivo tomar el relevo de Casper Ruud y Aryna Sabalenka en el trono del torneo.

Sin figuras de la talla de Alcaraz o Djokovic, Jannik Sinner parece tener el camino despejado para conquistar por primera vez el Mutua Madrid Open y sumar 1000 puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP. Más ajustado parece el cuadro femenino, con Rybakina, Gauff o Swiatek entre otras rivalizando con la favorita Sabalenka.

Jannik Sinner, durante el torneo de Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

El primer partido de cada jornada del Mutua Madrid Open dará comienzo a partir de las 11:00 horas (CET), mientras que el resto se irán sucediendo. El torneo también cuenta con una sesión nocturna, que arranca a partir de las 19:00 horas (CET) en la Pista Central.

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos de Roland Garros?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.