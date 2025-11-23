Dónde ver la final de la Copa Davis 2025 hoy entre España e Italia

España se juega hoy ante Italia la séptima Ensaladera de su historia. La selección de David Ferrer se medirá a la anfitriona en la gran final de la Copa Davis 2025, con el objetivo de poner el broche de oro a una semana épica. A continuación te contamos a qué hora se disputa la final, el orden de los partidos y cómo ver gratis y online todos los encuentros.

Después de superar a Alemania en unas semifinales de infarto resueltas en el dobles, España se ha metido en la undécima final de su palmarés. En ella se verá las caras con la vigente campeona, una Italia que llega a la cita sin Carlos Alcaraz enfrente, pero con el peso de defender título. Para el combinado español, este domingo es una nueva oportunidad para agrandar su leyenda.

El conjunto italiano, impulsado por su público, busca encadenar su tercera corona consecutiva. Sin sus dos grandes referentes, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, el equipo transalpino se ha apoyado en Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, que han resuelto tanto los cuartos de final como las semifinales sin necesidad de llegar al dobles.

En Bolonia, ni Italia ni España partían como máximas favoritas a levantar la Ensaladera, pero ambas han desafiado los pronósticos. La ‘Armada’, sin Alcaraz, se ha plantado en la final dejando por el camino a las dos grandes candidatas al título gracias al rendimiento de Pablo Carreño y Jaume Munar en los individuales, y de la pareja formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles.

¿A qué hora se juega la final de la Copa Davis entre España e Italia?

La final de la Copa Davis 2025 se disputa hoy, domingo 23 de noviembre, en Bolonia, a partir de las 15:00 horas (CET).

El orden previsto de los partidos es el siguiente (salvo cambios de última hora):

Primer individual (15:00 h): Pablo Carreño vs. Matteo Berrettini

Pablo Carreño vs. Matteo Berrettini Segundo individual: Jaume Munar vs. Flavio Cobolli

Jaume Munar vs. Flavio Cobolli Dobles (si fuera necesario): se jugará a continuación del segundo individual, con la pareja española formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez como referencia.

¿Dónde ver la final de la Copa Davis online y gratis?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis 2025 se pueden seguir por televisión y en streaming a través de Movistar Plus+, que ofrece la cobertura íntegra del torneo dentro de su paquete Deportes+. Los encuentros de la selección española se emiten en el dial 7 o en #Vamos, canales destinados a los cruces de las pistas principales, con narración de José Antonio Mielgo y los comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios pueden ver todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a varias pistas al mismo tiempo y la posibilidad de disfrutar del torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofreceremos un seguimiento total de estas finales de la Copa Davis 2025: crónicas de cada eliminatoria, declaraciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial foco en el rendimiento del equipo español en su intento de conquistar la séptima Ensaladera.