Dónde ver la Copa Davis 2025 por TV, online y en directo

Las Finales de la Copa Davis 2025 siguen avanzando en firme hacia la gran final del próximo domingo 23 de noviembre, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del torneo de selecciones por TV, online y en directo en España.

Con la mitad de selecciones ya salidas a escena y con Bélgica e Italia confirmadas como primeras semifinalistas, este jueves 20 de octubre llega el turno de España. La selección capitaneada por David Ferrer y liderada por Jaume Munar tras la baja de última hora de Alcaraz por lesión sale a escena a partir de las 10:00 horas (CET) para medir sus fuerzas ante República Checa.

La ganadora del primer cruce del día medirá sus fuerzas ante Argentina o Alemania, que salen a escena esta tarde. Todas las eliminatorias de las Finales de la Copa Davis 2025 constarán de un mínimo de dos partidos, que enfrentarán al número 1 de cada país contra el número 2. En caso de empate, se disputará un tercer partido de dobles para determinar qué selección consigue el billete hacia la siguiente ronda.

El equipo español de la Copa Davis / RFET

Una vez cerrado el telón de los cuartos de final, las cuatro selecciones que hayan superado el primer corte se darán cita en 'semis' entre el 21 y el 22 de noviembre. Las dos ganadoras de estos cruces buscarán la codiciada 'ensaladera' el próximo domingo 23, momento en el que se celebrará la esperada serie por el título.

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+.

Los partidos de la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de la selección española.