Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV, online y en directo

Las ATP Finals abren el telón hoy domingo 9 de noviembre con la disputa de sus cuatro primeros partidos de la 'Round Robin', dos dobles y dos individuales. A lo largo de la jornada tendrá lugar el estreno de la mitad del elenco del Torneo de Maestros, que se extenderá hasta el próximo domingo 16 de noviembre.

El formato de las ATP Finals divide la competición en dos fases: la 'Round Robin' y las eliminatorias. La primera de ellas, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, divide a los tenistas en dos grupos de cuatro, lo que se traduce en un total de tres enfrentamientos por tenista. El sistema clasificatorio de la fase de grupos tiene en cuenta las victorias de cada integrante y, en caso de empate, toma como referencia los sets y los juegos ganados.

De las 8 raquetas que se dan cita en el Inalpi Arena de Turín, sólo los dos primeros clasificados de cada grupo de la Round Robin accederán a la fase final. Esta consta de las semifinales, que enfrentan al primero contra el segundo y se celebran el sábado 15 de noviembre, y la gran final, programada para el domingo 16.

Los grupos de las ATP Finals 2025 Grupo Jimmy Connors Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Alex de Miñaur Grupo Bjorn Borg Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Auger Aliassime/Musetti

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner afrontan el Torneo de Maestros como cabezas de sus respectivos grupos debido a su posición de privilegio en el ranking ATP. El de El Palmar ha quedado encuadrado con Novak Djokovic, Taylor Fritz y Álex de Miñaur, mientras que el de San Cándido medirá sus fuerzas con Alexander Zverez, Ben Shelton y Auger-Aliassime o Musetti.

Sinner y Alcaraz, en el Six Kings Slam, torneo de exhibició de Arabia Saudí / EFE

¿Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.