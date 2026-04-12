Dónde ver el Alcaraz - Sinner de Montecarlo hoy por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se dan cita hoy domingo 12 de abril a las 15:00 horas (CEST) para disputar la final del Masters 1000 de Montecarlo. Ha llegado el momento de la verdad, el partido más esperado de todos entre los dos mejores tenistas del mundo, que protagonizarán una nueva final para su particular historia de enfrentamientos en etapas finales de torneos. El ganador saldrá como número uno del mundo antes de Barcelona.

No han tenido excesivas complicaciones ambos tenistas para llegar a la final del torneo monegasco. En el inicio de la gira de la tierra batida, tanto Alcaraz como Sinner han demostrado que están un par de escalones por encima del resto con actuaciones individuales que han encandilado al público de Montecarlo. La lógica ha terminado imponiéndose y finalmente las dos mejores raquetas del circuito se citarán en el último partido del torneo, un momento importante para el devenir de la temporada para ambos.

El italiano Jannik Sinner (i) y Carlos Alcaraz, los dos primeros del ránking mundial, posan tras la disputa de la final de Roland Garros que ganó el español. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA. roland garros 2025. final / MOHAMMED BADRA / EFE

En la final del Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras por 17ª vez en su carrera. Son diez victorias las que acumula el murciano por seis del italiano, que han significado en la mayoría de ocasiones títulos en torneos importantes del circuito. Su último cara a cara fue en la final de las ATP Finals, donde el italiano venció al murciano en un duelo muy disputado. Sus últimos siete duelos han sido finales, una buena muestra del nivel de ambos tenistas que parecen destinados a encontrarse en las etapas finales cada torneo.

El ganador del duelo saldrá de Montecarlo como número uno del mundo. Sinner tiene en su mano recuperar la corona del tenis mundial, aunque para hacerlo deberá superar a un Carlos Alcaraz, que ha demostrado su mejor tenis estos días en tierra batida y que quiere defender la corona conseguida en 2025 en tierras monegascas.

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