Dónde ver el Alcaraz - Sinner de la final de las ATP Finals hoy por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se da cita con Jannik Sinner hoy domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas (CET) en el Inalpi Arena de Turín para medir sus fuerzas en la final de las ATP Finals 2025, partido que supondrá un nuevo capítulo de una rivalidad que ya es un clásico del tenis moderno. El de El Palmar busca poner el broche a una temporada sobresaliente conquistando uno de los pocos títulos que todavía no figuran en su palmarés.

El paso de Alcaraz por esta edición del Torneo de Maestros ha sido impecable. Decidido a redimirse tras la decepción de 2024, el número 1 del mundo se impuso con autoridad a Álex de Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, logrando el pleno de victorias en la fase de grupos y asegurándose además mantenerse en lo más alto del ranking ATP hasta final de año.

Una vez superado el techo de la edición anterior, Alcaraz no dio opción a Félix Auger-Aliassime en semifinales, dando rienda suelta a su mejor versión para alcanzar la undécima final del año. Ahora, el número 1 del mundo se prepara para el mayor desafío del torneo: batir a Jannik Sinner, número 2 del mundo y vigente campeón, en una pista donde el público italiano remará a favor del de San Cándido.

Sinner llega a la final del Torneo de Maestros sin dejarse un solo set por el camino, derrotando a Auger-Aliassime, Zverev y Ben Shelton en la 'Round Robin' y a De Miñaur en semifinales. El duelo de esta tarde será el decimosexto entre ambos y el sexto en el último año de una rivalidad que, si bien estuvo equilibrada en sus inicios, se ha ido inclinando poco a poco hacia el lado de Alcaraz, vencedor en 8 de los últimos 9 precedentes.

¿Dónde ver hoy por TV la final de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner?

En España, la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Los encuentros del murciano se emiten en #Vamos (dial 7) y dentro del paquete Deportes+, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, el partido estará disponible en streaming a través de la app Movistar Plus+, con la posibilidad de seguir la final desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.