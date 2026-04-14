TENIS
Dónde ver a Alcaraz hoy en el Barcelona Open 2026: canal y partidos por TV, online y en directo
A qué hora empiezan los partidos de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open y en qué canal seguir al número dos del mundo por TV y online
Carlos Alcaraz está a punto de dar el pistoletazo de salida a su andadura en el Barcelona Open. El tenista de El Palmar aterriza en la Ciudad Condal con el firme objetivo de quitarse la espinita de la derrota en la final de la anterior edición ante Holger Rune y volver a apuntar su nombre en el palmarés de campeones de la competición.
Después de caer ante Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Montecarlo y ceder el número 1 del ranking ATP, Alcaraz vuelve a salir a escena decidido a recuperar el terreno perdido. En este sentido, su participación en el Barcelona Open cobra doble importancia, ya que la conquista del título le permitiría recuperar su posición de privilegio.
El primer rival de Alcaraz en su camino hacia el título será Otto Virtanen, el número 130 del ranking ATP, mientras que en octavos esperaría el ganador del cruce entre Machac y Baez. En caso de seguir superando rondas, Rublev, De Miñaur y Musetti se postulan como los rivales más probables del de El Palmar.
¿A qué hora juega Alcaraz hoy en el Barcelona Open 2026?
El partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen, correspondiente a la primera ronda del Barcelona Open, se disputará este martes 14 de abril no antes de las 16:00 horas (CET). El encuentro se celebrará en el tercer turno de la pista central después del cruce entre Landaluce y Musetti.
¿Dónde ver a Alcaraz hoy en el Barcelona Open 2026 por TV y online?
En España, los partidos de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, RTVE y Movistar+.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Barcelona Open 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.
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