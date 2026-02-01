Dónde ver el Alcaraz - Djokovic gratis hoy: a qué hora empieza la final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se citan hoy domingo 1 de febrero en la final del Open de Australia 2026. Tras sobrevivir a una semifinal de máxima exigencia ante Alexander Zverev, el murciano quiere conquistar el único Grand Slam que todavía se le resiste a sus 22 años.

El primero en sellar su pase al duelo por el título fue Alcaraz, que tuvo que exprimirse para tumbar a Zverev en un partido que cambió por completo tras un inicio dominante. El de El Palmar llegó a semifinales sin ceder un solo set y se puso dos mangas arriba, pero un golpe de calor y los calambres posteriores alteraron el guion.

Pese a las dificultades físicas y al gran nivel del alemán, ‘Carlitos’ firmó una de las grandes gestas del torneo: rompió el servicio cuando Zverev sacaba para cerrar el partido y terminó celebrando un triunfo de enorme mérito.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic disputarán la final del Open de Australia / STR

Su rival en la final será Novak Djokovic, cuya clasificación tampoco se quedó corta en épica. El serbio, 24 veces campeón de Grand Slam y el jugador con más títulos en el Open de Australia, resistió ante el vigente campeón Jannik Sinner hasta lograr apearle en el quinto set.

El choque de este domingo supondrá el décimo enfrentamiento entre ambos. Por ahora, el cara a cara favorece a Djokovic, con duelos para el recuerdo como la final de los Juegos Olímpicos de París, aunque Alcaraz llega con la confianza de haber ganado el último precedente, en las semifinales del US Open.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Djokovic en la final del Open de Australia 2026?

El partido se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 9:30 horas (CET).

¿Dónde ver la final del Open de Australia 2026 por TV y online?

La final podrá seguirse por TV y online a través de Eurosport y Max, que ofrecen la cobertura completa del torneo. La emisión del encuentro por el título irá a cargo de Eurosport 1.

Como alternativas, también se podrá ver mediante Movistar+, Orange TV y DAZN, plataformas cuyos usuarios podrán acceder al contenido de Eurosport y Max.

Desde SPORT te ofreceremos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con directos, crónicas, reacciones y análisis de los partidos clave, con especial atención al rendimiento de Carlos Alcaraz.