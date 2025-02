Thiem valora que Alcaraz pueda superar a Nadal

Dominic Thiem anunció su retirada el pasado mes de octubre y se afronta a una nueva etapa en su vida. El jugador se mantiene vinculado al deporte, pero se siente agradecido por el descanso.

El austriaco repasó su carrera en ElDesmarque y habló sobre la actualidad del tenis. "Sigo viendo tenis. Me gusta verlo porque no siento esa presión. Ahora me levanto y lo veo porque me encanta" aseguró el extenista.

Thiem estaba destinado a ser el sucesor de grandes tenistas como Nadal, Djokovic y Federer ('Big Three'). "No sentí esa presión. Jugué el máximo número de partidos posibles, pero nunca me comparé porque ellos están a otro nivel" afirmó Dominic.

Las victorias de Thiem

El austriaco logró vencer a los tres y la victoria contra Nadal la consiguió en Madrid. "Lo recuerdo muy bien. Me gustaba mucho jugar en Madrid. Fue uno de los mejores partido que he jugado en mi carrera y fue especial. Me gusta seguir viendo los momentos destacados del partido porque fue uno de los mejores de mi vida" comentó Dominic.

Adiós a Nadal

Respecto a la despedida de Rafa Nadal, Thiem tuvo palabras bonitas hacia su rival a lo largo de los años en el circuito: "Fue emocionante su último partido. He crecido viéndole jugar y admirándolo. Lo he seguido mucho desde pequeño y cuando te enfrentas a él es especial. Tengo una gran relación con él. Es una gran persona y un deportista muy bueno. Siempre me ha tratado bien", reconoció sobre Nadal. Sobre su despedida, Thiem admite que no la vio: "No vi la despedida. No sé lo que pasó. Estaba viajando y no pude verla" explicó.

La nueva generación

Sobre la generación de Carlos Alcaraz, el austriaco admitió la elevada dificultad de ganar un Grand Slam. "Es muy difícil. Mira Zverev, ojalá gane uno porque lo merece, comentó. Thiem conoce el esfuerzo de ganar en el US Open. "Es muy complicado. Tienes que estar preparado físicamente. Es el mayor reto para un tenista" aseguró el austriaco. Sobre la nueva generación, entre los que se encuentra Alcaraz comentó: "Hay un gran nivel y sus títulos lo demuestran".

Thiem cree que es posible que Alcaraz consiga ser mejor que Nadal, pero asume la dificultad y el legado que ha dejado Rafa: "No sé, pero creo que Alcaraz ya ha ganado Grand Slams en tres superficies diferentes. Es posible, pero también conseguir más de veinte títulos es complicado" aseguró Dominic.

Según Thiem, tanto Sinner como Alcaraz tendrán carreras parecidas a las de Nadal, Djokovic y Federer. "Son unos elegidos" confesó.

En cuanto a su futuro, el austriaco de momento no se plantea entrenar en el circuito. "Sigo pegado al tenis, pero ahora mismo no me planteo entrenar. Quiero descansar de la rutina que supone. Ahora prefiero formar a jóvenes en la academia que tenemos para que sean las futuras promesas del tenis" explicó Thiem.