Doloroso regreso de Paula Badosa

Sigue el calvario de Paula Badosa. La catalana regresaba a las pistas con la intención de dejar atrás una etapa complicada y volver a ganar confianza en pista, pero volvió a caer y, con esta nueva derrota, no logra ganar un partido desde el mes de abril. Después de una gira de tierra batida en las que las lesiones y los malos resultados volvieron a castigarla, decidió cambiar de superficie y pasar a la hierba con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y mejorar su posición en el ranking WTA, además de llegar en mejores condiciones a Wimbledon. Pero un nuevo tropiezo ha vuelto a condenar a Paula tras caer en primera ronda en Hertogenbosch ante la ucraniana Daria Snigur.

Sus resultados en Linz, Stuttgart y Madrid no fueron los esperados, ya que no consiguió avanzar ninguna ronda en esos torneos, lo que la dejó en una situación delicada en el ránquing ATP. De esta manera, el WTA 250 de ‘s-Hertogenbosch se le presentaba como una buena oportunidad para competir con menos presión, sumar victorias y volver a sentirse cómoda sobre la pista.

Su rival en primera ronda ha sido ucraniana Daria Snigur, situada en el puesto número 93 del ranking mundial. El enfrentamiento ante ella, que venía de alcanzar la segunda ronda tanto en Roma como en Roland Garros en sus últimos torneos destacados, se planteaba en teoría como un duelo asequible para la española. Pero no ha sido así.

Un primer set que la condenó

La catalana arrancó el encuentro ganando el primer juego, pero a partir de ahí su rendimiento se fue diluyendo poco a poco. Entre fallos propios y una mayor solidez de su rival, el partido cambió por completo de dinámica, con Snigur imponiéndose en el primer set por 6-1.

El segundo set tuvo un inicio prometedor para Paula, que logró colocarse por delante tras aprovechar una rotura temprana del servicio de su rival. Sin embargo, la dinámica cambió pronto: Snigur recuperó terreno y devolvió la igualdad al marcador, manteniendo el pulso del parcial hasta el 3-3. Tras una segunda manga en la que Paula mejoró considerablemente su juego, se terminó decidiendo en un 'tie break' en la que ucraniana volvió a imponer su superioridad. (7-6 (7-2)).

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Con esta derrota, la preocupación sigue sobre la figura Paula Badosa. Tras una etapa alejada de las pistas, su regreso no ha sido el esperado y las dudas en torno a Paula no paran de crecer.