La doce días locos de Medvedev: De quedar atrapado entre las bombas de Dubái a acabar con Alcaraz

Hace apenas doce días, Daniil Medvedev no sabía siquiera si podría llegar a Indian Wells. El ruso acababa de proclamarse campeón en el torneo de Dubái cuando su viaje quedó completamente alterado por el estallido de un conflicto armado en la región que provocó alertas por misiles y el cierre de varias rutas aéreas.

Durante horas, el campeón del US Open 2021 permaneció prácticamente atrapado en la ciudad, obligado a refugiarse mientras sonaban las alarmas. El caos logístico dejó en el aire su presencia en el primer Masters 1000 del calendario americano. En ese momento, la prioridad era simplemente salir de la zona con seguridad.

La única solución fue abandonar Dubái por carretera. Medvedev y su equipo emprendieron un largo trayecto en coche hasta Omán, cruzando la frontera tras varias horas de viaje para poder tomar un avión que le permitiera abandonar la región.

El plan inicial de competir en Indian Wells empezó entonces a parecer poco realista. El ruso llegó a dudar de si tendría tiempo suficiente para desplazarse hasta California, adaptarse al cambio horario y preparar el torneo con normalidad.

Pero diez días después la historia ha dado un giro radical.

Lejos de acusar el desgaste del viaje y de la incertidumbre, Medvedev ha firmado uno de los torneos más sólidos de su temporada. El ruso ha alcanzado la final de Indian Wells sin ceder un solo set en todo el torneo y, en el camino, ha logrado un triunfo de enorme valor.

En semifinales derrotó a Carlos Alcaraz, poniendo fin a la racha invicta del español en 2026 y convirtiéndose en el primer jugador capaz de derrotar al murciano esta temporada.

El contraste entre ambas imágenes resume perfectamente la historia. Hace unos días Medvedev buscaba la forma de escapar de una zona en alerta por misiles. Hoy está a un solo partido de levantar uno de los títulos más prestigiosos del calendario.

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Un giro de guion que define a la perfección lo imprevisible que puede ser el tenis y la capacidad del ruso para transformar el caos en rendimiento competitivo.