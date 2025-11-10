Doble tragedia en las ATP Finals: mueren dos aficionados durante la jornada

La segunda jornada de las ATP Finals que se están disputando en el Inalpi Arena de Turín quedó eclipsada por el fallecimiento de dos aficionados en las instalaciones del complejo italiano. Un hombre de 70 años y otro de 78 murieron en el transcurso del día, el primero en la Fan Village y el segundo en las gradas mientras se estaba disputando uno de los partidos.

El hombre de 78 años se encontraba en las gradas de la pista central de Inalpi Arena para disfrutar del encuentro entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz del grupo Jimmy Connors en el que también se encuentra Carlos Alcaraz. El aficionado se sintió indispuesto y fue atendido 'in situ' por los servicios de emergencia que lo trasladaron rápidamente al hospital Molinette, en estado crítico. Pese a que llegó con constantes vitales, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El partido, ajeno a lo sucedido en las gradas, continuó para finalizar con la victoria de Fritz sobre uno de los ídolos locales, Musetti, por un claro 6-3 y 6-4. El estadounidense será el próximo rival de Carlos Alcaraz.

Apenas unas horas antes, otro hombre que paseaba por la Fan Village situada en la Piazza d’Armi, cerca del Inalpi Arena, tuvo que ser atendido también por los servicios de emergencia. También fue trasladado rápidamente al hospital y fallecía poco después de su ingreso.